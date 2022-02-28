البيت الأبيض: أمريكا "لا ترى داعيا لتغيير" مستويات التأهب النووي حاليا

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ”لا ترى داعيا لتغيير“ مستويات التأهب النووي في الوقت الحالي، بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة الردع النووي في حالة تأهب قصوى، وسط سيل من الأعمال الانتقامية الغربية من موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): ”لم نغير مستويات تأهبنا، ولم نغير تقييمنا في ذلك الصدد، لكن ينبغي أيضًا ألا تساورنا أوهام إزاء استخدامه للتهديدات“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي وضعت في حالة تأهب قصوى، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن الوزارة أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين أن ”المناوبات في مواقع قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى بدأت في تنفيذ مهام قتالية مع تعزيز عدد الجنود“.

وأمر الرئيس بوتين، أمس الأحد، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، التي تشمل أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى، بعد ما وصفه بـ“التصريحات العدوانية“ لقادة دول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.

وجاءت تلك الخطوة، التي أثارت إدانة من الغرب ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تصعيد، بالتزامن مع مواجهة القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة بعد الغزو الذي وصفه بوتين بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ لتجريد البلاد من السلاح.

وبرر بوتين الغزو بالقول إن ”النازيين الجدد“ يحكمون أوكرانيا ويهددون أمن روسيا، وهي تهمة تقول كييف والحكومات الغربية إنها ”دعاية عارية من الصحة“.

ووصف الرئيس الروسي الغرب بأنه ”إمبراطورية الأكاذيب“، وذلك بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين الروس، يوم الإثنين، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

ونقل نص الاجتماع عن بوتين قوله: ”ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا“.

وفي آخر تطور للأزمة، أبلغ الرئيس بوتين، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية، وإعلان ”حياد“ كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن ”نازيتها“.