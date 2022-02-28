لابيد: إسرائيل ستصوت لصالح قرار يُدين روسيا في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يُدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال لابيد، خلال إيجاز للصحفيين: ”لدينا واجب أخلاقي، إسرائيل كانت وستبقى في الجانب الصائب من التاريخ“، وفق تعبيره.

وتابع: ”هذا هو اليوم الخامس للحرب، وستصوت الأمم المتحدة اليوم أو غداً على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ستنضم إسرائيل وتصوت لصالح القرار إلى جانب الغالبية العظمى من دول العالم“.

وأضاف لابيد أن ”إسرائيل تدرس بعناية أهمية العقوبات المفروضة على روسيا، لقد شكلنا فريقاً وزارياً لفحص آثار وانعكاسات العقوبات على الاقتصاد الإسرائيلي وسياساتنا“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

كما تطرق لابيد لرغبة إسرائيل في التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا، قائلاً إن ”الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الاعتبارات الإسرائيلية بهذا الشأن“. مضيفا: ”تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لديها حدود أمنية مع روسيا من نواحٍ عديدة، هي القوة العسكرية الأكثر أهمية في سوريا، وآلية تعاوننا معهم تساعد في كفاحنا الحازم ضد المؤسسة الإيرانية على حدودنا الشمالية“.

واستدرك قائلاً: ”تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أن حوالي 4000 إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل، بمساعدة مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكن لا يزال هناك آلاف الإسرائيليين، منهم حوالي 180 ألفًا يحق لهم الحصول على قانون العودة“.

وأردف لابيد: ”أوكرانيا منطقة معركة صعبة، لكننا ملتزمون بمبدأ مقدس، وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك أي إسرائيلي وراءنا، ولا يهودي وراءنا“. مشيرا إلى أنه وخلال اليوم وغداً ستغادر ثلاث طائرات من إسرائيل ومعها شحنة كبيرة من المساعدات الطارئة، التي تضم آلاف المعاطف والبطانيات وأكياس النوم والمعدات الطبية والخيام وأجهزة تنقية المياه لأوكرانيا.

وأمس الأحد، ناقشت الحكومة الإسرائيلية الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه وخلال اليومين المقبلين ستصل طائرة تحمل 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى أوكرانيا؛ لمساعدة المدنيين في مناطق القتال، ولمن يحاولون المغادرة.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد، في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.