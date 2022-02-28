بوتين يشترط القبول بضم القرم وحياد أوكرانيا لوقف الحرب

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية واعلان ”حياد“ كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن ”نازيتها“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين أن بوتين اشترط ”الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي“ لتسوية النزاع.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه كرر في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وذكر مكتب ماكرون أن الرئيس الفرنسي حث بوتين أيضا على وقف جميع الهجمات على المدنيين في أوكرانيا والحفاظ على البنية التحتية المدنية وتوفير ممرات آمنة للطرق الرئيسية، وتحديدا جنوبي كييف.

وقال قصر الإليزيه: ”أكد الرئيس بوتين استعداده للالتزام بهذه النقاط الثلاث“، مضيفا أن ماكرون وبوتين اتفقا أيضا على البقاء على تواصل خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق مُتصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جلسة طارئة للجمعية العامة للمنظمة الدولية المكونة من 193 عضوا، بشأن أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن فكرة حدوث صراع نووي ”لا يمكن تصورها على الإطلاق“.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسي في حالة تأهب قصوى أمس الأحد، وهو تطور وصفه غوتيريس بأنه ”مروع“.

في حين قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستقود الجهود الدولية لإيقاف عضوية روسيا في وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد غزوها أوكرانيا.

وأضافت باتيل أمام البرلمان: ”الحكومة الأوكرانية طلبت اليوم تعليق عضوية الحكومة الروسية في الإنتربول، وسنقود جميع الجهود الدولية الرامية إلى ذلك“.

بينما قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقدم المزيد من الدعم العسكري لبلاده في الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم داوننج ستريت إن زيلينسكي أطلع جونسون أيضا على أحدث التطورات فيما يتعلق بمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي المستمر.

وقال: ”أطلع رئيس الوزراء الرئيس زيلينسكي على الدعم العسكري البريطاني الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا وأبدى التزامه بإرسال المزيد خلال الساعات والأيام المقبلة“.