رسالة "ضمنية" لبكين.. وفد أمريكي يتوجه إلى تايوان

أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الرئيس سيرسل وفدا من كبار مسؤولي الدفاع والأمن السابقين إلى تايوان، في علامة على دعم الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تعلن بكين أن الجزيرة التي تنتهج حكما ديمقراطيا، إقليما تابعا لها وتعهدت بوضعها تحت السيطرة الصينية بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال المسؤول إن اثنين من كبار مديري إدارة آسيا السابقين في مجلس الأمن القومي، وهما مايك جرين وإيفان ميديروس، سيشاركان كذلك في الوفد الذي يستهدف إظهار دعمنا القوي المستمر لتايوان.

وتأتي الزيارة، برئاسة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة السابق مايك مولين، في وقت رفعت فيه تايوان مستوى التأهب تحسبا لاستغلال الصين انشغال الغرب بأوكرانيا للتحرك ضدها.

وسيرافق مولين، وهو أميرال متقاعد في البحرية وعمل كأكبر ضابط عسكري أمريكي في عهدي الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، ميجان أوسوليفان، النائبة السابقة لمستشار الأمن القومي في عهد بوش، وميشيل فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع السابقة في عهد أوباما، حسب المسؤول الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته.

ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى تايوان بعد ظهر الثلاثاء ويبقى حتى مساء الأربعاء. ويعتزم خلال تلك الفترة مقابلة رئيسة تايوان تساي إينج وين ووزير الدفاع تشيو كو تشنج ومسؤولين كبار آخرين.

وأكد مكتب الرئاسة في تايوان نبأ الزيارة ومقابلة تساي، قائلا إن تزامنها مع أزمة أوكرانيا يظهر ”متانة“ العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

ورفض المسؤول الأمريكي القول ما إذا كان توقيت الزيارة متأثرا بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت تايوان الأسبوع الماضي إن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الذي شغل المنصب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيزور الجزيرة بين الثاني والخامس من مارس/ آذار ويلتقي مع تساي.

ورفضت إدارة بايدن التعليق على زيارة بومبيو الذي وصفته بأنه مواطن عادي.

كانت سفينة حربية أمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان السبت الماضي، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا، وهو عادة ما يثير غضب الصين.

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة ”رالف جونسون“، وهي مدمرة من طراز ”آرلي بيرك“ التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة ”اعتيادية“.