إيران تتهم فرنسا بمنع تقدم المفاوضات النووية في فيينا

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مساء اليوم الإثنين فرنسا بمنع تقدم المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين طهران ومجموعة 4+1.

وقال خطيب زاده في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ردا على تصريحات صادرة عن الخارجية الفرنسية ”لو تصرفت فرنسا بشكل بناء من اليوم الأول للمحادثات ولم تحاول منع المفاوضات من التعرض لضربة مستمرة أو ربط مسارها الذي في طريقه إلى النهاية، بمواضيع خارج الاتفاق النووي، لكنا قد وصلنا منذ أشهر إلى مسودة نص للاتفاق“.

وأضاف خطيب زاده ”مسؤولية فرنسا في الوضع الراهن واضحة للجميع، أوصي بأن تبذل باريس قصارى جهدها حتى لا تغفو مرة أخرى في الأيام المقبلة وتعطي المحادثات جلطة أخرى“، وفق تعبيره.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، قد قالت في وقت سابق اليوم إن ”هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع“.

وقال خطيب زاده ردا على ذلك ”لقد سمعنا عن هذه التواريخ خلال الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت اللعبة مملة، والواضح أن الطرف الآخر يجب أن يدخل في حوار بالتزام ويظهر أنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق ولديه المبادرة للخروج من الوضع الراهن“.

وتابع المسؤول الإيراني القول إنه ”توجد الآن بعض القضايا المهمة للغاية لمصالح إيران إذا كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق فيجب أن يدخلوا المحادثات بحسن نية لأن الاتفاق لا يتم بدونها“.

وفي سياق متصل، قال مصدران قريبان من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا لرويترز، إن موقف إيران في المحادثات ”أصبح أكثر صرامة“ منذ عودة علي باقري كني رئيس المفاوضين النوويين الإيرانيين من طهران إلى فيينا.

وتقول رويترز، إن إيران قدمت ”مطالب جديدة“ مع استمرارها في الضغط من أجل المطالب الحالية، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية لـ ”المنظمات الإرهابية الأجنبية“.

وقال الدبلوماسيون إن ”موقف إيران أصبح لا هوادة فيه على نحو متزايد منذ زيارة باقري كني من طهران إلى فيينا“، وأضافوا إنه ”بسبب سياسة إيران التي لا هوادة فيها في المفاوضات ومشاركة الأطراف الأخرى في الأزمة الأوكرانية، فقد دخلت المفاوضات مرحلة مهمة“.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه مع استئناف محادثات فيينا بحضور باقري كني، مثل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان اليوم وشرح الموقف للنواب.