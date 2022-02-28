مسؤول: الاتحاد الأوروبي يرى أن عضوية أوكرانيا يمكن أن تكون ورقة مساومة مع روسيا

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي الـ10 والـ11 من شهر مارس/آذار المقبل، مضيفًا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول: ”أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل“، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع، لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد.

وأوضح المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه ”فيما يتعلق بطلب (أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي) فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث“، مبينًا أنه ”من الواضح أنه لم يتم تلقي طلب بعد، لكن هذا السؤال برمته عن الوضع في أوكرانيا هو شيء يدور في أذهان الزعماء“.

وأضاف المسؤول، أن أوكرانيا لديها اتفاق شراكة مع الاتحاد المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضوًا كاملًا وهو أمر تعارضه روسيا، لافتًا إلى أنه لم تجر مناقشة عضوية أوكرانيا تفاديا لإثارة غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر الأمور.

ومضى المسؤول الأوروبي الكبير قائلًا: ”أعتقد أن من المحتمل أن يصبح هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا وما رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، عاملا يحدد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ناشد وزير الطاقة الأوكراني، الاتحاد الأوروبي إدماج أوكرانيا في شبكة نقل الكهرباء الأوروبية، قائلا إن ”الغزو الروسي لبلاده يعني أن أوكرانيا لم يعد بمقدورها شراء الطاقة من روسيا البيضاء أو روسيا“.

وأضاف هيرمان جالوشينكو في بيان: ”لقد أثبتنا جدية نوايانا في التكامل مع النظام الأوروبي حتى في هذا الوقت الصعب الذي تدور فيه الحرب“.

وذكر الوزير الأوكراني أنه ”على الرغم من العدوان العسكري لروسيا، التي تشن هجمات صاروخية وهجمات على منشآت حيوية للبنية التحتية، فإن شبكة الطاقة الأوكرانية التي تعمل بشكل مستقل، برهنت على مصداقيتها وأمن إمدادات الكهرباء للمستهلكين“.