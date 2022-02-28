بريطانيا.. متحدث باسم جونسون يتراجع عن تصريحات بشأن "إسقاط" نظام بوتين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“ يوم الإثنين، إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“ مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، للصحفيين بأن العقوبات البريطانية التي تستهدف الرئيس الروسي ومنذ الإثنين، البنك المركزي الروسي ”تهدف إلى إسقاط نظام بوتين“.

ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائلا: ”نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا“.

تأتي هذه التصريحات بعد تبادل شديد اللهجة بين موسكو ولندن.

ووصف بوريس جونسون الأسبوع الماضي، فلاديمير بوتين بأنه ”دكتاتور“.

وأوضح الكرملين اليوم الإثنين، أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بشأن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت الوزيرة أعلنت الأحد أنه ”إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا فسنرى دولًا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مع الأطلسي“.

وأمس الأحد أيضا، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن الرئيس الروسي، باتخاذه قرار وضع قوة الردع النووي في حال تأهب، إنما يسعى إلى صرف الانتباه عن المقاومة الصلبة التي تواجهها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون إثر لقائه أفرادا من الجالية الأوكرانية في لندن: ”أعتقد أنه تجاهل لواقع ما يحصل في أوكرانيا، إنه شعب بريء يواجه عدوانا غير مبرر بالكامل، وما يحصل فعليا هو أنهم يدافعون عن أنفسهم ربما بفاعلية أكبر، بمقاومة أكبر مما كان يتصور الكرملين“.

وأشار إلى ”صعوبات لوجيستية“ واجهتها القوات الروسية.

ورأى جونسون أن الغزو الروسي ”عملية كارثية خطط لها الرئيس بوتين بشكل سيىء“، مؤكدا أنه على قناعة بأنها ”ستفضي إلى فشل“.

وأكد أنه ”لن ينجح في تحطيم أوكرانيا ونحن في المملكة المتحدة سنبذل كل ما في وسعنا للتحقق من عدم حصول ذلك“.

وبشأن المفاوضات المقترحة والتي وافقت عليها كييف، قال جونسون إن لديه شكوكا حول نوايا بوتين موضحا: ”لم ألمس حتى الآن في تصرفه ما يدفعني إلى التفكير بأنه صادق“.

وردا على الهجوم الروسي في أوكرانيا، قررت الحكومة البريطانية تجميد أصول فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف فضلا عن فرض عقوبات على أثرياء مقربين من الكرملين ومصارف روسية.

وأعلنت بريطانيا أمس الأحد، أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (48 مليون يورو) تشمل خصوصا معدات طبية.