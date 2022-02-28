بيلاروسيا.. إقرار تعديلات دستورية تبقي لوكاشنكو في الحكم إلى 2035

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

صوت أكثر من 65 % من الناخبين في بيلاروسيا الأحد، لصالح إجراء تعديلات اقترحها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على الدستور، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي استنكر شروط الاقتراع.

والسؤال المطروح للتصويت يتعلق باعتماد أو عدم اعتماد هذه التعديلات التي من شأنها تعزيز سلطة الرئيس البالغ 67 عامًا، والذي يحكم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بقبضة من حديد منذ 1994.

ويتزامن الاستفتاء مع تعرض أوكرانيا المجاورة لغزو روسي بدأ في 24 شباط/ فبراير، فيما تجري مفاوضات بين الروس والأوكرانيين، على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس إيغور كاربينكو، أن ”65,16 % من الناخبين صوتوا لصالح إجراء تعديلات على دستور جمهورية بيلاروس“، فيما صوت 10,07 % ضده.

وبلغت نسبة المشاركة 78,63 %، بحسب المصدر ذاته.

ولتبني التعديلات يتعين الحصول على تأييد أكثر من نصف عدد الأصوات، ويعتبر الاستفتاء صالحاً إذا شارك فيه أكثر من 50 % من الناخبين.

ومن التغييرات المقترحة، توفير حصانة قانونية مدى الحياة للرؤساء السابقين، وتحديد مدة الولايات الرئاسية باثنتين لمن يخلفون لوكاشنكو.

ولم يكن الدستور ينص في السابق على تحديد مدة الولايات الرئاسية.

لكن تحديد الولايات سيتم تطبيقه عندما يتولى رئيس جديد السلطة، ما سيسمح لألكسندر لوكاشنكو بالبقاء في السلطة حتى 2035 إذا أعيد انتخابه في 2025.

وفي النسخة المعدلة، ليس هناك ما ينص على التزام بيلاروس بالبقاء ”منطقة خالية من الأسلحة النووية“.

واستُبدلت هذه المادة بمادة أخرى ”ترفض العدوان العسكري من أراضي بيلاروس“.

واعتبر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، أن ”التعديلات المقترحة على الدستور تمنح لوكاشنكو أدوات إضافية لتعزيز سلطته“.

وأضاف أن حذف الإشارة إلى وضع بيلاروس كمنطقة غير نووية ”هو عنصر مقلق آخر“.

واعترض بوريل على صحة هذا التصويت الذي تم تنظيمه ”في سياق الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان“.

وأوضح ”أنها ليست شروطا لإجراء عملية ديمقراطية من أجل مراجعة الدستور“.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير، عبرت الولايات المتحدة عن القلق من أن هذا الإصلاح سيسمح بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس، الدولة المتاخمة لأوكرانيا وبولندا.

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو في آب/ أغسطس 2020 حركة احتجاج تاريخية امتدت لأشهر عدة وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين وصولا إلى مئات الآلاف أحياناً، غير أنها اصطدمت بحملة قمع دامية تضمنت توقيفات جماعية وأعمال عنف ارتكبتها الشرطة وسط اتهامات بالتعذيب وسجن طلاب جامعيين وإغلاق وسائل إعلام مستقلة.

وفي روسيا، مهد التعديل الدستوري الذي تم تبنيه في عام 2020 الطريق أمام الرئيس فلاديمير بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036.