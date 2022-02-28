هل تؤيد إسرائيل العقوبات الغربية على روسيا؟

شغل ملف العقوبات التي أعلنتها دول الغرب ضد روسيا، على خلفية غزو أوكرانيا، ومن قبله اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، اهتمام خبراء ومحللين إسرائيليين، وتساءلوا إذا ما كان يتحتم على إسرائيل الانضمام لنظام العقوبات، وما هي التداعيات المحتملة على الدولة العبرية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين نشطاء ومغردين إسرائيليين، يبدو أن مواقفهم منقسمة بشأن إذا ما كان ينبغي انضمام إسرائيل للعقوبات على روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، خلال الأيام الماضية، مزيد من العقوبات على روسيا، شملت وضع جميع أعضاء مجلس ”الدوما“ الروسي على القائمة السوداء، ما يعني تجميد أصولهم، وفرض حظر سفر عليهم، وتشمل العقوبات سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف الأفراد والشركات والأسواق المالية والبنوك وقطاعي الغاز الطبيعي والتكنولوجيا، والموارد المالية الغربية، وأنظمة التحويلات المالية والاستثمارات، وغير ذلك.

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس الماضي، بالغزو الروسي لأوكرانيا، فيما عرض رئيس الوزراء نفتالي بينيت على أوكرانيا تقديم مساعدات إنسانية، لكن تل أبيب لم تذهب أبعد من ذلك ضد موسكو، وقدمت اعتذارا رسميا لكييف عن طلب قدمته الأخيرة بشأن شحنات أسلحة.

ورفضت إسرائيل مجرد دعم القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، بشأن إدانة روسيا، رغم الحديث عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبررة امتناعها بأنها ”ليست عضوا في مجلس الأمن، وأن هذا القرار لن يتم تمريره أبدا بسبب الفيتو الروسي“.

الجانب الصحيح من التاريخ

ونقل موقع ”كيباه“ العبري، اليوم الإثنين، عن المحلل السياسي الإسرائيلي، عاميت سيغال، الذي يعارض طريقة تعاطي حكومة بلاده مع ملف الغزو الروسي، إنه على تل أبيب ”الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ“.

وانتقد سيغال بشدة دعوات إسرائيلية من شخصيات عامة للانضمام لنظام العقوبات الجديد ضد روسيا، وكتب سلسلة من التغريدات أشار خلالها إلى أنه ”على إسرائيل الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، لكن ليس بسبب هؤلاء الذين طالما وقفوا في الجانب المنحرف من التاريخ، والآن يقدمون المواعظ حول الأخلاق اليهودية“.

وقال سيغال إن ”الدعوات للانضمام للعقوبات على روسيا باسم الأخلاق اليهودية مهمة ومثيرة للتعاطف، لكن الأمر ليس كذلك حين تصدر عن منافقين، لا يرون أي مشكلة في دفع مئات الملايين لعائلات القتلة خلف هذا الطريق السريع هنا ناهيك عن مدينة خاركيف“.

ووفق تقرير سابق لصحيفة المال والأعمال الإسرائيلية ”كالكاليست“، يبلغ حجم التجارة المتبادلة بين إسرائيل وروسيا 4 أضعاف نظيره مع أوكرانيا، كما أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا يبلغ 5 أضعاف الصادرات إلى أوكرانيا، فيما حدد أكبر القطاعات المتضررة لو انضمت إسرائيل للعقوبات الغربية على موسكو، وقال إن قطاعات مثل الزراعة وتجارة الألماس والقطاع الخدمي ستتضرر بشدة.

وكتب الصحفي الاقتصادي دورون برويتمان، في تقرير على موقع الصحيفة، أن ”رفض إسرائيل الإذعان لضغوط واشنطن بشأن الانضمام للدول التي دانت روسيا في مجلس الأمن مجرد مؤشر على عمق المشكلة التالية، والتي تنتظر إسرائيل“، موضحا أن ”الميزان الاقتصادي الإسرائيلي يميل بالقطع لصالح روسيا على حساب أوكرانيا“.

وحسب تقريره، بلغ حجم التجارة المتبادلة بين إسرائيل وروسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 3.8 مليار دولار مقابل 955 مليون دولار فقط مع أوكرانيا، وأن حجم الواردات الإسرائيلية من روسيا تبلغ 3.6 ضعفا من تلك الواردة من أوكرانيا، بينما تبلغ الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا 5.2 ضعفا مقارنة بأوكرانيا.

إسرائيل ستتضرر

واستنادا لتقرير إحصائي لهيئة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا في 2020 نحو 631 دولار، ركزت على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية.

وجاء في التقرير أن ”حجم الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا من الأجهزة الكهربائية بلغ نسبة 21%، ومن الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية نسبة 16%، ونسبة 8% تتعلق بالمطاط والبلاستيك، فيما بلغت حصة المستحضرات الطبية والبصريات 7%، وحصة المعادن 6%، والبضائع الأخرى 9%“.

وتستورد إسرائيل من روسيا بضائع تركز على قطاع الوقود والتعدين، بقيمة 458 مليون دولار سنويا، ولا سيما الفحم، ومنتجات زراعية وغذائية تشكل 18% من قيمة الواردات الإسرائيلية من روسيا.

ولفت برويتمان، إلى أن ”هذا الأمر يعني أن العقوبات الغربية، حال انضمت إسرائيل إليها، من شأنها أن تمس بقطاع الزراعة في إسرائيل، في وقت يعاني فيه العاملون في هذا القطاع من أزمات عميقة في السنوات الأخيرة“، منوها إلى أن ”المساس بمنظومة التجارة الخارجية مع روسيا سينعكس أيضا على الصادرات الروسية إلى إسرائيل، التي بلغ حجمها في 2020 قرابة 1.4 مليار دولار“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سادت حالة من الجدل، فمثلا كتب الناشط السياسي أوري زاكي، وهو عضو بحزب ”ميرتس“ الائتلافي اليساري، عبر حسابه على ”تويتر“، ”على إسرائيل أن تصبح جزءا من أي نظام عقوبات يُفرض على روسيا عقب الغزو البربري لأوكرانيا، هذا واجبنا التاريخي“.

بينما أعاد ناشط يدعى روعي تغريدة زاكي، وكتب: ”واجنبا التاريخي هو أن نتذكر من ذبحنا وأي جيش حررنا، هل فهمت يا بروجستيرون“، فيما غردت ناشطة إسرائيلية تدعى ريكيزز، ”ليتنا كنا نستطيع، لكن أن تغضب بوتين في وقت يمتلك فيه كل القصة بشأن سوريا، تلك فكرة سيئة جدا“.

وذهب الناشط جوناثان بروف بالقول، إن ”بوتين لا يخشى العقوبات، إنه يجلب الفخار الوطني لروسيا، ولو انضمت إسرائيل إلى العقوبات، فإن هذه العقوبات ستضر إسرائيل أكثر من روسيا“.

وأعرب المغرد يانيف بن يوسيف، المهتم بالسياسة، عن حيرته بشأن إذا ما كان على إسرائيل الانضمام لنظام العقوبات على روسيا، وكتب: ”لا أعرف إذا ما كان من الجيد لإسرائيل أن تتورط، يبدو أن الأمر وإن كان عادلا لكنه حاليا ليس ذكيا، ولكن الفخار الروسي سيكون أقل كثيرا بعد العقوبات التي سيتعرض لها“.

وردّ ايتي ياكوف، الذي يظهر من حسابه أنه مؤيد متحمس لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قائلا :“انتظر حتى تنطلق صواريخ شهاب بعيدة المدى من سوريا إلى تل أبيب، بوتين سيمرح معكم، في هذه الحياة عليك أن تكون ذكيا لا عادلا“.