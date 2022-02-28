"الدفاع الروسية": وحدات الصواريخ الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين، إن وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي ”وضعت في حالة تأهب قصوى بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن الوزارة، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين أن ”المناوبات في مواقع قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى بدأت في تنفيذ مهام قتالية مع تعزيز عدد الجنود“.

وأمر بوتين أمس الأحد القيادة العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، التي تشمل أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى بعد ما وصفه بـ“التصريحات العدوانية“ لقادة دول حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.

وأثارت الخطوة إدانة من الغرب ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تصعيد.

جاء ذلك فيما تواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة بعد الغزو الذي وصفه بوتين بأنه عملية عسكرية خاصة لتجريد البلاد من السلاح.

وبرر بوتين الغزو بالقول إن ”النازيين الجدد“ يحكمون أوكرانيا ويهددون أمن روسيا وهي تهمة تقول كييف والحكومات الغربية إنها دعاية عارية عن الصحة.

ووصف الرئيس الروسي، الغرب، يوم الإثنين، بأنه ”إمبراطورية الأكاذيب“، وذلك بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين الروس، يوم الإثنين، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

ونقل نص الاجتماع عن بوتين قوله: ”ناقشت هذا الموضوع مع (رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين)، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا“.

وردا على عقوبات الغرب، حظرت روسيا يوم الإثنين على شركات طيران من 36 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا، استخدام مجالها الجوي، في خطوة تأتي ردا على عقوبات شاملة تستهدف قطاع الطيران الروسي.