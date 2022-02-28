فرنسا: مفاوضات النووي في فيينا يجب أن تنتهي هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن أن هناك حاجة ماسة للانتهاء من المحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، آن كلير ليجيندر للصحفيين في إفادة يومية، ”هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع“.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، إن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ”أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل 3 قضايا رئيسية لا تزال عالقة“، وذلك مع دخول المحادثات بين طهران والقوى العالمية مرحلة حاسمة.

وحدد زاده، القضايا العالقة المتبقية قائلا: إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل الأسئلة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة، ولكن غير المعلنة في إيران.

وبعد 10 أشهر من بدء المحادثات في فيينا، تم إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة 2018، وأشارت طهران وواشنطن إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها.

فيما أكدت عدة تسريبات دبلوماسية، أن المحادثات دخلت مرحلة حاسمة، بل وقد تكون أشرفت على الانتهاء، فقد ذهبت التسريبات إلى حد تحديد بعض تفاصيل الاتفاق، متوقعة أن تتضمن تبادل سجناء بين واشنطن وطهران قريبا. فأولوية إيران كانت ولا تزال المطالبة بإلغاء العقوبات على قطاعي النفط والمصارف التي تشل اقتصاد البلاد. كما تصر أيضا على رفع القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب.

والاتفاق السابق كان قائما على فرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقد بذلت ألمانيا وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا جهودا جبارة لسد الفجوة بين واشنطن وطهران، اللتين يظل القرار النهائي في أيديهما، بالتالي الحسم في مآل المفاوضات.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، أن ”طهران تُراجِع بشكل جدّي مسودة الاتفاق“، مضيفًا أنه ”تم توضيح خطوطنا الحمر للأطراف الغربيين.. نحن مستعدون لإنجاز اتفاق جيد بشكل فوري، في حال أظهر الغربيون إرادة فعلية“. بحسب تعبيره.