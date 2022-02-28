مجلة أمريكية تنشر فيديو لجنود روس أسروا بأوكرانيا يتحدثون فيه عن "خداعهم"

نشرت مجلة أمريكية، مقطعا مصورا قالت إنه لجنود روس أسرتهم القوات الأوكرانية في مدينة ”خاركيف“ ثاني كبرى المدن في البلاد.

وبحسب مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية فإن الجنود الروس الأسرى قالوا إنهم ”لا يريدون الحرب ويرغبون في العودة إلى ديارهم بعد أن تم خداعهم من قبل قادتهم في موسكو“.

ويظهر المقطع المتداول 5 جنود روس وأيديهم مقيدة، حيث أشارت المجلة إلى أن الشخص الذي سجله أجرى مقابلة معهم وسألهم عن سبب غزوهم لبلاده.

وأجاب الجنود بحسب المقطع، أنهم ”ببساطة يريدون العودة إلى ديارهم وأنهم محبطون ولم يرغبوا في غزو أوكرانيا في المقام الأول“.

ووفق المجلة الأمريكية فإنه ”بعد سؤال الشخص الذي يقف خلف الكاميرا عن الوحدة العسكرية التي ينتمون إليها، رد كل من الجنود الروس بأرقام وحدتهم العسكرية“.

ولفتت إلى أنه ”عندما سُئل الجنود عن الغرض من قدومهم إلى أوكرانيا أعطوا ردودًا متباينة بينما أشاروا إلى تعرضهم للكذب والخداع من قبل قادتهم“.

وقال أول جندي روسي: ”جئنا إلى هنا للتدريب لكننا تعرضنا للخداع وهكذا أنا هنا“، فيما رد الجندي الثاني بنفس الجواب قائلا: ”نعم للتدريب، أرسلني القادة إلى هنا“.

ورد الجندي الثالث: ”قيل لنا أننا أرسلنا للتدريب في البداية، لكننا وضعنا في الخطوط الأمامية“.

وعلقت ”نيوزويك“: ”كان الجنود محبطين ولا يريدون الذهاب، لكنهم قالوا إننا سنصبح أعداءً للوطن، نحن لا نريد هذه الحرب.. نريد فقط العودة إلى ديارنا ونريد السلام“.

وظهر جندي روسي رابع يقول للسائل: ”أبلغونا أن كل شيء سيكون على ما يرام.. لم نكن نعرف شيئًا، تم خداعنا والتخلي عنا“.

وتؤكد كييف، أن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 4300 جندي روسي، وأسرت نحو 200، منذ بدء غزو موسكو للبلاد يوم الخميس الماضي.

وأقرت موسكو أمس الأحد، بأن عددا من جنودها أسروا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن عددا من الجنود الروس قتلوا وأصيبوا أيضا في الهجوم على أوكرانيا.

لكن الوزارة ذكرت أن عدد ضحاياها أقل بكثير من ضحايا الجانب الأوكراني دون تحديد أي أعداد.

وقارنت مجلة ”نيوزويك“ بين هذه الخسائر وخسائر الجيش الأمريكي في أفغانستان، والتي بلغت خلال عقدين من الزمن أقل من 2500 جندي.