رويترز: تعرض موقع وكالة "تاس" الروسية لاختراق إلكتروني‎‎

تعرض الموقع الإلكتروني لوكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء، لاختراق يوم الإثنين، مع ظهور رسالة مناهضة للحرب ودعوات لوقف غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا بدلا من الموقع المعتاد للوكالة، بحسب وكالة ”رويترز“.

وجاء في الرسالة: ”نحثكم على وقف هذا الجنون، ولا ترسلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق“.

وأضافت: ”(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يضطرنا للكذب ويعرضنا للخطر.. إنها ليست حربنا، فلنوقفه“.

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء المحادثات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين على حدود روسيا البيضاء يوم الإثنين.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن ”المحادثات بدأت بهدف وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية بعد بطء التقدم الروسي بشكل أكبر مما توقعه البعض.

وكانت روسيا أكثر حذرا مع رفض الكرملين التعليق على هدف موسكو في المفاوضات.

ولم يتضح ما إذا كان في الإمكان تحقيق تقدم بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ووضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قصوى أمس الأحد في مواجهة وابل من الأعمال الانتقامية بقيادة الغرب.

وقالت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء يوم الإثنين، إن القوات الروسية سيطرت على مدينتين صغيرتين في جنوب شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بمحطة للطاقة النووية، لكنها واجهت مقاومة قوية في مناطق أخرى مع تزايد عزلة موسكو الدبلوماسية والاقتصادية.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه سُمع دوي انفجارات قبل فجر اليوم الإثنين في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف بشرق البلاد.

وأضافت أنه تم صد محاولات القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز حضرية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت اليوم الإثنين إن ما لا يقل عن 102 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها يوم الخميس الماضي، لكن هناك مخاوف أن يكون الرقم الحقيقي ”أعلى بكثير“.

وقالت باشليت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن نحو 422 ألف أوكراني فروا من وطنهم مع نزوح عدد أكبر داخل أوكرانيا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخا على أهداف أوكرانية منذ يوم الخميس بعضها أصاب البنية التحتية المدنية.