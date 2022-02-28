تقرير: حرب أوكرانيا تختبر الشراكة المتنامية بين الصين وروسيا

اعتبرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، الإثنين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل اختبارا حقيقيا للشراكة بين موسكو وبكين، قائلة إن الصين قد تخسر الكثير في هذه الأزمة.

ولفتت إلى إعلان زعيمي الصين وروسيا، شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، أن الصداقة بين بلديهما ”لا حدود لها“ خلال لقائهما في بكين عشية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرة إلى أن ذلك كان قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي قالت إنه يشكل اختبارا لمدى استعداد الصين مساعدة روسيا.

وأشارت إلى تحسن كبير في العلاقات بين العملاقين الصيني والروسي، ما أثار شبح تحالف الدول الاستبدادية الذي يمكن أن يتحدى الغرب الديمقراطي الذي تقوده الولايات المتحدة في حرب باردة جديدة.

ومع ذلك، فإن الصين لديها الكثير لتخسره في مثل هذا السيناريو، بحسب الوكالة، التي قالت إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تحدث ضد ”عقلية الحرب الباردة لأولئك الذين يصورون صعود بلاده على أنه تهديد“.

المحور الصيني-الروسي

ورأت الوكالة أن ظهور المحور الصيني-الروسي بعيد كل البعد عن أن يكون محسوما، لافتة إلى أن التجارة مع أوروبا والولايات المتحدة تعتبر محركا رئيسا للنمو الاقتصادي للصين، حتى في الوقت الذي أدى فيه التوتر في علاقتهما مع الولايات المتحدة وشهيتها للطاقة إلى تعميق العلاقات مع روسيا.

وقال الخبير الصيني أنتوني سايش، في سؤال وجواب نُشر على الموقع الإلكتروني لجامعة هارفارد الأمريكية: ”سيكشف الصراع الجاري في أوكرانيا عما إذا كان هناك رابط أعمق أو ما إذا كانت العلاقة هي في الأساس معاملات“.

3 إجراءات

وحدد سايش 3 إجراءات محتملة من شأنها أن تشير إلى أن الصين قد حشدت قوتها إلى جانب روسيا، وتشمل استخدام بكين حق النقض (الفيتو)، وليس الامتناع، على أي قرار للأمم المتحدة ينتقد أفعال روسيا والاعتراف بالنظام العميل في أوكرانيا الذي تعينه روسيا، ورفض وصف الهجوم بأنه غزو حتى بعد تأكيد مقتل المدنيين بشكل واضح.

وامتنعت الصين والهند عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يطالب روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا، فيما امتنعت الصين مرة أخرى عن التصويت، أمس الأحد، على الرغم من أنه إجراء إجرائي غير قابل للنقض.

وقال شي ين هونغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية: ”يظهر الامتناعان عن التصويت أن الصين تبنت موقفًا أكثر حصافة من ذي قبل وسط انتقادات واسعة للغاية، واحتجاج العالم على الهجمات الشاملة لروسيا“.

شراكة إستراتيجية

بدورها، قالت لي فان، أستاذة الدراسات الروسية في جامعة رينمين، إن ”الصين وروسيا لديهما شراكة إستراتيجية ودية وقوية، لكن الصين لم تنحاز إلى أي طرف في الأزمة الحالية“، مضيفة: أن ”الصين لا تدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا“.

ووفقا للوكالة، فإن تحرك روسيا بوضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى، الأحد، أدى إلى تصعيد الأزمة الذي من شأنه أن يجعل الصين أكثر حذرا“.

وأعلنت الصين أخيرا، أنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وهو موقف يتعارض مع الغزو مع معارضة العقوبات على روسيا، وإلقاء اللوم على توسع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي شرقًا، لكونه السبب الجذري للأزمة.

وكتب رئيس جمعية آسيا، ورئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود، في منشور على موقع معهد سياسة مجتمع آسيا على الإنترنت: ”تحاول الصين أن تضع كعكاتها على أوكرانيا وأن تأكلها أيضًا“، مشيرا إلى أن بكين قررت رفع قيود استيراد القمح الروسي، وهو ما قد يخفف بعض الآلام الاقتصادية للعقوبات.

صداقة دون حدود

وأكد بيان مشترك بعد لقاء شي وبوتين في بكين، على أن ”الصداقة بين الدولتين ليس لها حدود، ولا توجد مجالات محظورة للتعاون بينهما“.

ودون ذكر أوكرانيا، عارض البيان الروسي الصيني بوضوح، توسع حلف ”الناتو“، والتحالفات التي تكثف التنافس الجيوسياسي، في إشارة مرجحة إلى جهود الرئيس جو بايدن لتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الأخرى في مواجهة صعود الصين.

كما أعلن البيان، أن ”العلاقات الجديدة بين روسيا والصين، تتفوق على التحالفات السياسية والعسكرية في حقبة الحرب الباردة“.

ووصف سايش من جامعة هارفارد البيان، بأنه ”خطوة دراماتيكية إلى الأمام في العلاقة بين البلدين“، لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه اعتباره تحالفًا نهائيًا.