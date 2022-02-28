روسيا تسعى لاتفاق مع أوكرانيا.. وكييف تطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

قال المفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين في المحادثات مع أوكرانيا، وذلك بينما يستعد المسؤولون للاجتماع بالقرب من الحدود، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وأضاف، ميدينسكي أن ”من المتوقع أن تبدأ المحادثات الساعة الـ12 ظهرا بالتوقيت المحلي – الـ9:00 بتوقيت غرينتش“.

في المقابل أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن ”المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية“.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن، صباح اليوم الاثنين، وصول وفد أوكراني إلى حدود روسيا البيضاء لإجراء محادثات مع الممثلين الروس، وفق ما نقلته ”رويترز“.

قال، زيلينسكي، إن ”المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء“.

وقال في بيان ”اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء بالقرب من نهر بريبيات“.

ونقلت وكالة أنباء ”إنترفاكس“ الروسية، أمس الأحد، عن الكرملين قوله إنه حذر أوكرانيا من أن العملية العسكرية الروسية لن تعلق خلال ”محادثات روسيا البيضاء“.

وتعمقت، اليوم الاثنين، العزلة السياسية والاقتصادية لروسيا، إذ واجهت قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدن أخرى في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، أمس الأحد، في مواجهة سيل من الإجراءات الانتقامية بقيادة الغرب بسبب حربه على أوكرانيا، التي قالت إنها صدت محاولات من القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز حضرية.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، عن دعمها لعضوية أوكرانيا في سياق مقابلة أجرتها معها شبكة ”يورونيوز“ قائلة عن أوكرانيا إنها ”واحدة منا“.

وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية مثلما فعلت كندا؛ ما أجبر شركة الطيران الروسية ”إيروفلوت“ على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر.

وحثت الولايات المتحدة وفرنسا مواطنيهما على التفكير في مغادرة روسيا على الفور.

كما حظر الاتحاد الأوروبي وسائل الإعلام الروسية ووكالة ”سبوتنيك“.

وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء أوروبا احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، منهم أكثر من 100 ألف في العاصمة الألمانية برلين.