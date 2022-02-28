الخارجية الإيرانية: تم إعداد مسودة اتفاق نووي.. لكن هناك 3 ملفات عالقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطیب زاده، أنه تم إعداد نص مسودة الاتفاقية فيما يتعلق بمفاوضات فيينا النووية، قائلا إنه تمت كتابة أكثر من 97 إلى 98% منه بشكل مشترك.

وقال زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه ”تم إعداد المسودة بشكل مشترك وتمت كتابة أكثر من 98% بشكل مشترك في فيينا“.

وأضاف ”ما تبقى هو شيء يحتاج إلى معالجة، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة برفع العقوبات، ويجب إعداد الضمانات وبعض المطالبات السياسية في مجال الأنشطة النووية السلمية لإيران في سياق مناسب“.

وأشار إلى أنه ”خلال الأيام الماضية عُقدت عدة لقاءات في المجلس الأعلى للأمن القومي بخصوص محادثات فيينا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ودار خلالها حديث وتشاور“، مبينا أنه ”تمت خلال تلك الاجتماعات مناقشة مسودة للتوصل إلى اتفاق في فيينا“.

ونوه زاده إلى وجود ثلاثة ملفات رئيسة ”عالقة“ في المفاوضات النووية التي تجري في فيينا بين طهران والقوى الدولية، مشيرا إلى أن هذه الملفات تحتاج لقرار سياسي من واشنطن.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ”ما زال هناك 3 ملفات عالقة في المفاوضات بانتظار اتخاذ قرار سياسي من الولايات المتحدة بشأنها“.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ”على الجانب الغربي أن يعلم أننا لن نتجاوز خطوطنا الحمراء“، معتبرا أن ”إيران لا تبحث عن اتفاق جديد في فيينا“.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني عاد إلى فيينا مساء أمس الأحد لمواصلة المحادثات مع وفود مجموعة 4+1 بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا.

واعتبر زاده أنه ”في مجال رفع العقوبات والضمانات والقضايا الجوهرية للمفاوضات، فإن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 لن تكون سهلة على المدى القصير“.

وبين خطيب زاده ”أظهرت تجربة عام 2015 أنه يتعين علينا مناقشة بعض النقاط بعناية وجدية، وبسبب الإهمال وسنوات عديدة من الضرر الذي لحق بنا من الغرب، فإننا نتقدم الآن بمفاوضات أكثر استقرارًا وموثوقية“.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، قال خطيب زاده ”المحادثات بين روسيا وأوكرانيا أخبار جيدة“، مضيفا أن ”الحوار السياسي هو حل دائم لمشاكل المنطقة التي طال أمدها“.