أوكرانيا.. زعيم دونيتسك الانفصالية يتعرض للقصف

تعرض دينيس بوشيلين رئيس ”جمهورية دونيتسك“ الانفصالية المعترف بها من قبل روسيا، للقصف في قرية بافلوبول شرقي أوكرانيا، حسب وكالة ”نوفوستي“ الروسية.

وأكد بوشيلين لقناة ”روسيا-24″، وقوع الحادثة، دون التطرق إلى الخسائر المحتملة الناجمة عن القصف.

واكتفى بالقول إن ”الأمر طبيعي، وكل شيء على ما يرام“.

وكانت القوات الانفصالية، سيطرت الأحد، على قرية بافلوبول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر وزارة الدفاع، الثلاثاء الماضي، بإرسال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، وذلك وفقا لمرسوم، بعد أن قال إن موسكو ستعترف باستقلالهما.

ووقع بوتين مرسوما بالاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، وهما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتان من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين في تحد للتحذيرات الغربية من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

والأربعاء الماضي، قال بوشلين، إنه يفضل حل المسائل المتعلقة بترسيم الحدود مع كييف سلميًّا لكنه احتفظ بالحق في طلب المساعدة من موسكو، قبل أن تشن روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا من عدة اتجاهات الخميس.

وذكر بوشلين، في مؤتمر صحفي، أنه يفضل الحوار مع أوكرانيا في المقام الأول.

لكنه قال إن الوضع في الصراع المستمر منذ فترة طويلة أصبح حرجًا، مؤكدًا أن الانفصاليين سينتصرون بدعم من ”روسيا الكبيرة“.

وتعتبر الدول الغربية اعتراف روسيا بدونيتسك وجمهورية لوجانسك الشعبية المجاورة، غير قانوني وفرضت عقوبات جديدة على موسكو.

وقال بوشلين إن ”العدوان من الجانب الأوكراني يتزايد“ متهمًا كييف بارتكاب ”أعمال استفزازية“ وحملها مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين.

وتنفي أوكرانيا اتهامات الانفصاليين بأنها تؤجج الصراع بهدف استعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة.

وقال آندريه تورتشاك، العضو البارز في الحزب الحاكم في روسيا الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي إلى جانب بوشلين، إنه لا توجد قوة في العالم يمكن أن تغير الأثر القانوني المترتب على اعتراف روسيا.

واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة الأوكرانية الحالية، وأكد لبوشلين أن روسيا لن تتخلى ”عن شعبها“.