"سي إن إن": الرئيس الأوكراني ألهم الغرب بشجاعته

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نجح في تغيير عقلية الدول الغربية بتعاملها الحاسم مع روسيا، وأن ”شجاعته“ كانت العامل الحاسم في ردود الفعل القوية لتلك الدول تجاه الغزو الروسي.

وقالت الشبكة: ”بعد 5 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، فعل زيلينسكي، وأمته الشجاعة، الكثير لتغيير سياسة الغرب تجاه روسيا.. وكان لشجاعته تأثير أكثر من 30 عامًا من قمم ما بعد الحرب الباردة وإعادة ضبط السياسات والمواجهة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين“.

وأضافت: ”لقد ألهم تحدي الزعيم الأوكراني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودفعهما لاتخاذ إجراءات أكثر وأسرع مما كانا ينويان اتخاذه لتحويل روسيا لدولة منبوذة. ومن خلال الوعد بتقديم أسلحة لـ زيلينسكي، يبدو أن الغرب ينجذب بشكل متزايد لحرب بالوكالة محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا، على الرغم من أنها ليست عضوًا في حلف الناتو يستفيد من اتفاقيات الدفاع المشترك للحلف“.

وتابعت: ”بعد الإصرار على أن العقوبات سوف يتم تصنيفها على أساس منحنى متصاعد بناء على السلوك الروسي، سارعت واشنطن والغرب الآن لمعاقبة الرئيس بوتين شخصيًا، وطردت البنوك الروسية الرئيسية من نظام سويفت المالي العالمي“.

تحول غير عادي

وفي تحول غير عادي، تعهدت ألمانيا، بقيادة المستشار أولاف شولتز، بتجاوز أهداف الناتو للإنفاق الدفاعي وتغلبت على تحفظها على إرسال أسلحة إلى مناطق الحرب من خلال التعهد بتسليح الأوكرانيين، وفقا للصحيفة.

كما أوقفت ألمانيا خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ الذي ينقل الغاز الروسي الذي تشتد الحاجة إليه لأوروبا الغربية، بحسب الشبكة.

وقالت: ”وقف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وهو أحد رعايا الرئيس الروسي، لجانب قادة الاتحاد الأوروبي ضد الروس، واستند حاكم آخر وهو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان على علاقات حميمة مع، بوتين، إلى اتفاقية من القرن الماضي قد تعقد العمليات البحرية الروسية في البحر الأسود“.

ولفتت الشبكة إلى أن بريطانيا، بعد أن غضت الطرف طويلا عن ثروة الأوليغارشية الروسية التي تم غسلها من خلال الممتلكات الفاخرة في لندن، أعلنت متأخرة، على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه ”لا مكان للأموال القذرة في المملكة المتحدة“.

وتابعت: ”حتى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أمضى الأسبوع الماضي في تملق عبقرية الرئيس بوتين، مع بدء الغزو شعر بأنه مضطر لتكريم شجاعة زيلينسكي، الذي حاول ذات مرة ابتزازه باستخدام المساعدة الأمريكية في مكالمة هاتفية أدت لاستجوابه في مجلس الشيوخ“.

ورأت الشبكة أن ”بطولة الرئيس الأوكراني أثرت أيضا على الناس في جميع أنحاء العالم، وأطلقت سيلًا من إيماءات الدعم الفردية“.

جاذبية زيلينسكي

وقالت الشبكة: ”جاء هذا التصلب الكبير للجبهة العالمية ضد روسيا في أعقاب نداءات شديدة اللهجة من زيلينسكي، لمساعدة الشعب الأوكراني“.

وأضافت: ”قلة من الناس توقعوا أن يتحول زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق الذي تجاهل أو قلل من أهمية تحذيرات الولايات المتحدة من غزو وشيك لأسابيع، إلى زعيم يتعامل بقوة مع هذه اللحظة في تاريخ بلاده.. وفي ظل الظروف الأكثر قسوة، يظهر زيلينسكي الآن متمسكا بنفس القيم – بما في ذلك الدفاع القوي عن الديمقراطية – التي من شأنها أن تؤهل أوكرانيا للانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو مسار حاولت موسكو إغلاقه بالغزو“.

وأشارت الشبكة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، الاي قالت فيها: ”إنهم منا ونريدهم أن ينضموا الينا“، في إشارة إلى أوكرانيا.

وختمت الشبكة تقريرها بالقول: ”لا يكتفي زيلينسكي بإنشاء أسطورة تاريخية لنفسه، في مواجهة الاستبداد، بل إن شجاعته تضعه جنبًا إلى جنب مع المنشقين المشهورين عن الحرب الباردة، مثل زعيم التضامن البولندي، ليخ فاليسا والزعيم الذي تم إعدامه في الانتفاضة المجرية ضد حلف وارسو، إيمري ناجي“.