تقرير: صورة بوتين "تغيرت بشكل جذري"

رأت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية أن صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”تغيرت بشكل جذري“ خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قراره غزو أوكرانيا.

ونقلت الشبكة في تقرير لها عن خبير استخبارات أمريكي، أن بوتين ”لم يعد يلعب الشطرنج بل البوكر“، مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في حربه ضد أوكرانيا.

وأوضح دان هوفمان، ضابط الخدمات السرية المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية، أن ”الملف الشخصي لبوتين اليوم ليس هو الملف الذي كنا سنكتبه قبل أسبوعين، أو قبل عامين“.

وأضاف: ”كنا نفكر في بوتين كلاعب شطرنج يخطط بشكل بارد، وهو ما اعتقدته أنا بصراحة، وأنه سيبتز صفقة من الولايات المتحدة، ولن يخوض حربا ضد أوكرانيا لأن ذلك سيكون مكلفا للغاية من حيث إراقة الدماء“.

واستدرك هوفمان بالقول إن ”هذا ليس الرجل الذي نتعامل معه الآن، لذا يبدو الأمر كما لو أننا شهدنا انتقالًا من لاعب شطرنج إلى لاعب بوكر“.

ورأى هوفمان أن بوتين يحاول القيام ”بحيلة أو خدعة“، وأن حساباته تبدو مختلفة الآن عما كانت عليه سابقا.

وتابع: ”إنه لا يعرف كل شيء عنا، والواقع هو أنك عندما تلعب البوكر، لا تعرف بالضبط نوع الورق الذي يحمله الآخر، إنه لا يعرف بالضبط ما الذي نحمله“.

واعتبر هوفمان أن ”على الرئيس الأمريكي جو بايدن في النهاية، التحدث مع بوتين لتوضيح موقف أمريكا، خاصة أن بوتين رفع الآن حالة التأهب لقواته النووية“، معربا عن رأيه بأن واشنطن وحلفاءها لا يخادعون في تهديداتهم.

وقال: ”قامت إدارة بايدن بعمل جيد في دعم الناتو، لدينا الكثير مما يجري بشكل إيجابي الآن، لدينا ألمانيا الآن تقدم مساعدات مميتة لدعم أوكرانيا ولدينا السويد التي تقدم مساعدات مماثلة“.

وأضاف: ”كما أن قرار إخراج روسيا من شبكة سويفت سيكون جيدًا على المدى الطويل. لا شيء فوريا، لكنه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح“.

وتابع: ”إلى جانب قرار سويفت، اتخذت معظم الدول الغربية قرارات بفرض عقوبات مشددة على روسيا يقول محللون إنها ستضر بشكل كبير بالاقتصاد الروسي خاصة بعد أن أدت إلى انهيار الروبل بما يقارب 50% في 5 أيام“.