فرنسا محذرة بشأن المفاوضات النووية: طهران "تلعب بالنار"

وجه مسؤول فرنسي يشارك في مفاوضات النووية مع إيران، مساء الأحد، تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران، داعياً إياها إلى عدم ”اللعب بالنار“، بحسب تعبيره.

وقال مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا تعليقا على عودة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى فيينا للتفاوض بناء على الإطار الذي وضعه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ”طهران تلعب بالنار .. عليكم أن تدركوا الى أي مدى يمكنكم المضي قدما في هذا الطريق“.

Tehran is playing with fire @laurnorman. As we say in French, “il faut savoir jusqu’où aller trop loin”. E3 know where we stand: #endgame https://t.co/MVm8fpQllt

— Philippe Errera (@PhilippeErrera) February 27, 2022