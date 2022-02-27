فرنسا محذرة بشأن المفاوضات النووية: طهران "تلعب بالنار"

وجه مسؤول فرنسي يشارك في مفاوضات النووية مع إيران، مساء الأحد، تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران، داعياً إياها إلى عدم ”اللعب بالنار“، بحسب تعبيره.

وقال مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا تعليقا على عودة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى فيينا للتفاوض بناء على الإطار الذي وضعه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ”طهران تلعب بالنار .. عليكم أن تدركوا الى أي مدى يمكنكم المضي قدما في هذا الطريق“.

Tehran is playing with fire @laurnorman. As we say in French, “il faut savoir jusqu’où aller trop loin”. E3 know where we stand: #endgame https://t.co/MVm8fpQllt — Philippe Errera (@PhilippeErrera) February 27, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الحكومة، أن علي باقري كني، كبير ممثلي إيران في محادثات إحياء الاتفاق النووي، عاد إلى فيينا الأحد ”بأجندة واضحة“.

وبحسب الوكالة، شدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني – المسؤول عن محادثات فيينا – في اجتماعه السبت على ضرورة تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية في هذه المحادثات ”ضمن الخط الأحمر المحدد“.

وتستمر الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات عن إيران وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث أعلن ممثلو الدول الحاضرة الأسبوع الماضي أنهم توصلوا إلى نص أولي وباتوا يقتربون من المراحل النهائية للمحادثات.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء ”نور نيوز“، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن القضايا المتبقية في فيينا وضعت المحادثات على ”حدود اتفاق أو طريق مسدود“ وأن ”قبول أي اتفاق يخضع للبت في هذه القضايا“.

وبحسب الوكالة الإيرانية، ”فإن المشاكل المتبقية في محادثات فيينا أدت إلى تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق“.

من جانبه، اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، إنه ”لا توجد أخبار سارة من فيينا، ولا نخجل من التطبيق الكامل لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات“.

خبرهای خوبی از وین به گوش نمی‌رسد. از اجرای بی‌کم‌وکاست قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» کوتاه نمی‌آییم. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) February 27, 2022

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، صوت البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد على قانون ”الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية“، بهدف إجبار الدول الغربية على إلغاء العقوبات على إيران.

وأجبر هذا القانون حكومة الرئيس السابق حسن روحاني على خرق الاتفاق النووي عبر رفع نسبة التخصيب إلى 60 بالمائة ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة.