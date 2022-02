خبراء يحذّرون من سلاح روسي "فتّاك" أطلقه بوتين باتجاه أوكرانيا

حذر خبراء من أن الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا قد يأخذ منعطفا مروعا إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة حرارية ضد الأراضي السوفيتية السابقة.

وتعتبر الأسلحة الحرارية من أكثر أسلحة الحرب وحشية الموجودة، بحسب تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية نشر الأحد.

وتمتلئ الصواريخ بوقود شديد الانفجار ومزيج كيميائي، والذي يمكن أن يتسبب عند الانفجار في موجات تفوق سرعة الصوت يمكن أن تمحو كل شيء في طريقها، بما في ذلك المباني والبشر، و تُعرف أيضًا باسم قنابل الهباء الجوي أو القنابل الفراغية.

ومن بين الأسلحة الروسية التي شوهدت وهي تتحرك باتجاه العاصمة كييف ومدن أخرى قاذفات صواريخ TOS-1 الحرارية. لا يتم استخدامها في الضربات الدقيقة، ولكن يمكن نشرها لتطهير مساحات من الأرض وهو ما يثير المخاوف لانها توجه ضربات شاملة تخلو من الدقة.

وأوضح بيتر لي، من جامعة بورتسموث، كيف تعمل هذه القنابل في عام 2016، بعد أن زُعم أن روسيا استخدمتها في سوريا.

”تخيل أن تأخذ نفسًا عميقًا ثم تغمر نفسك في الماء. ثم تخيل إخراج كل الأكسجين على الفور من جسمك. حاول أن تستنشق مرة أخرى. ولكن بدلًا من ملء رئتيك بالماء البارد ، تبدأ الجزيئات السامة القابلة للاشتعال في قتلك من الداخل إلى الخارج ”.

فقط الانفجارات التي تسببها الهجمات النووية تعتبر أسوأ. يُزعم أن روسيا استخدمت هذه الصواريخ في الشيشان وسوريا.

وقال إن آر جينزن جونز ، المتخصص في استخبارات الأسلحة والمدفعية، على تويتر: ”شوهدت مجموعة واسعة من المعدات العسكرية في الغزو الروسي، بما في ذلك قاذفات الصواريخ الحرارية متعددة الأسطوانات TOS-1. في حين أن الضربات كانت محدودة نسبيًا حتى الآن، فإن TOS-1 لديها احتمالية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما بالنظر إلى تاريخ روسيا (على سبيل المثال، الشيشان) ”.

Broad range of military equipment seen in RUS invasion, including TOS-1 series thermobaric multiple-barrel rocket launchers. Whilst strikes have been relatively limited thus far, the TOS-1 has potential for serious HR violations, especially given RUS use history (e.g., Chechnya).

— N.R. Jenzen-Jones (@RogueAdventurer) February 24, 2022