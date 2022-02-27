كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع

نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم اليوم الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي) إن التجربة التي أجرتها بيونجيانج أمس كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.

وقال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت الأحد ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونجيانج منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في يناير كانون الثاني.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي من موقع قريب من سونان حيث يقع مطار بيونغ يانغ الدولي.

وكان المطار موقعا لاختبارات صاروخية شملت إطلاق اثنين من الصواريخ الباليتسية قصيرة المدى في 16 يناير/ كانون الثاني.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الذي أطلق الأحد ربما حلق على ارتفاع 620 كيلومتر وبلغ مداه 300 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في بيان بثه التلفزيون ”تكررت عمليات الإطلاق منذ بداية العام وتواصل كوريا الشمالية تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بوتيرة سريعة“. وقال إن كوريا الشمالية تهدد أمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في المحيطين الهندي والهادي إن الولايات المتحدة تندد بالتجربة الأحدث وتدعو كوريا الشمالية إلى التوقف عن التصرفات المزعزعة للاستقرار، لكنها أضافت أن التجربة لا تشكل خطرا وشيكا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع مغلق غدا الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية.

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/ كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير كانون الثاني.

وجاءت عملية الإطلاق قبل أقل من أسبوعين على انتخابات رئاسية محورية في كوريا الجنوبية في التاسع من مارس آذار وسط مخاوف من أن تمضي كوريا الشمالية قدما في تطوير الصواريخ بينما يركز المجتمع الدولي اهتمامه على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشي ”يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي يتعامل فيه المجتمع الدولي مع الغزو الروسي لأوكرانيا وإذا استغلت كوريا الشمالية هذا الموقف فهذا أمر لا يمكننا التهاون معه“.

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمناقشة عملية الإطلاق التي وصفها بأنها ”مؤسفة“ وفقا لبيان صادر عن البيت الأزرق الرئاسي.

وأضاف البيان ”إطلاق صاروخ باليستي في وقت يبذل فيه العالم جهودا من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية ليس بالأمر الصائب على الإطلاق فيما يتعلق بالسلام والاستقرار في العالم والمنطقة وعلى شبه الجزيرة الكورية“.

وتقول الولايات المتحدة إنها منفتحة على المحادثات مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة لكن بيونجيانج ترفض هذه المبادرات وتصفها بأنها غير صادقة.