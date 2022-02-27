"ماكسار": قافلة روسية ضخمة من القوات البرية تتجه نحو كييف

ذكرت شركة أمريكية خاصة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت، يوم الأحد، أظهرت أرتالًا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترًا.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.

ولم يتسنَ لوكالة ”رويترز“ التحقق من هذه الصور بشكل مستقل.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، إن عددًا من الجنود الروس قُتلوا وأصيبوا في الهجوم على أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن ”إنترفاكس“ للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن عدد ضحاياها أقل بكثير من ضحايا الجانب الأوكراني دون تحديد أي أعداد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إنه منذ بدء ما تسميه روسيا بـ“العملية العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا، قصفت القوات المسلحة الروسية 1067 موقًعا عسكريًا أوكرانيًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، في وقت سابق الأحد، قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، في حالة تأهب.

وجاء ذلك فيما أسماه بوتين، مواجهة رد غربي واسع النطاق على حربه على أوكرانيا التي قالت إنها صدت القوات البرية الروسية بالقرب من أكبر مدنها.

وردت الولايات المتحدة بالقول إن بوتين يصعّد الحرب بطريقة ”غير مقبولة على الإطلاق“، وسط مؤشرات على أن أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية لم يفضِ إلى انتصارات سريعة لروسيا في ميدان المعركة.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضات بين كييف وموسكو ستُعقد على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا، مضيفًا أن الجانبين سيلتقيان دون شروط مسبقة.

وذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي: ”لا أؤمن حقًا بنتيجة هذا الاجتماع، لكن دعهم يحاولون، حتى لا يساور أي مواطن من أوكرانيا لاحقًا أي شك بأنني، كرئيس، حاولت وقف الحرب“.

وقال الكرملين إن المحادثات بدأت.

ومع تساقط الصواريخ على المدن الأوكرانية، فرَّ ما يقرب من 400 ألف من المدنيين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، من الهجوم الروسي إلى البلدان المجاورة.

وتقطعت السبل، اليوم، بالمئات في كييف في انتظار القطارات التي ستُقلّهم غربًا بعيدًا عن القتال.

ولا تزال العاصمة كييف تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، وحشد الرئيس زيلينسكي المواطنين على الرغم من القصف الروسي للبنية التحتية المدنية.

وبعد 4 أيام فقط من بدئه، أثار الغزو ردودًا سياسية، وإستراتيجية، واقتصادية، وتجارية، غربية لم يسبق لها مثيل في المدى والتنسيق.