مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة استثنائية طارئة نادرة للجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك، يوم غدٍ الإثنين، في الوقت الذي يكثف فيه الحلفاء الغربيون حملتهم الدبلوماسية لعزل موسكو.

وصوتت روسيا ضد القرار، بينما امتنعت الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.

وتم اعتماد قرار عقد دورة الجمعية العامة بأغلبية 11 صوتًا.

وكان تصويت المجلس المؤلف من 15 عضوًا إجرائيًا، لذا لا تستطيع روسيا استخدام حق النقض، إذ لا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء إلى حق النقض (فيتو) في حال كهذه.

وفي سياق تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، الصين إلى التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا مع استمرار هجوم موسكو على جارتها، ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدات الأسلحة النووية في حالة تأهب.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة (إم.س.إن.بي.سي): ”هذا ليس وقت الوقوف على الهامش، هذا وقت للتحدث بصوت عالٍ، وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وروسيا، وغزو دولة ذات سيادة“.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى هو ”جزء من نمط التهديدات المصطنعة التي تطلقها موسكو لتبرير أي عدوان“.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى ”يعد تصعيدًا غير مقبول“.

وأضافت ليندا في مقابلة مع شبكة ”سي بي إس“، إن ”هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق، وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة“.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، ”في حالة تأهب قصوى“، مشيرًا إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي، والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها ”الطائرات الخاصة للمتمولين“، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: ”نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى الروس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية، ولن تتمكن، بعد اليوم، من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي“.