البيت الأبيض يدعو الصين للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا

دعا البيت الأبيض، اليوم الأحد، الصين إلى التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا مع استمرار هجوم موسكو على جارتها، ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدات الأسلحة النووية في حالة تأهب.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة (إم.س.إن.بي.سي): ”هذا ليس وقت الوقوف على الهامش، هذا وقت للتحدث بصوت عالٍ، وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وروسيا، وغزو دولة ذات سيادة“.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى هو ”جزء من نمط التهديدات المصطنعة التي تطلقها موسكو لتبرير أي عدوان“.

وأضافت في تصريحات لمحطة إيه.بي.سي: ”شاهدناه يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، ولم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرضت لتهديد من أوكرانيا“.

وتابعت ساكي قائلة: ”هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له، ولدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أيضًا أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين“.

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة ”منفتحة“ على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا كما أنها لم تستبعد بعد أمر فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت: ”لم نستبعد تلك الخيارات، لكننا نريد أيضًا أن نفعل ذلك، ونحن متأكدون من تقليص الأثر على الأسواق العالمية للحد الأدنى، وأن نفعله بطريقة موحدة“.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى ”يعد تصعيدًا غير مقبول“.

وأضافت ليندا في مقابلة مع شبكة ”سي بي إس“، إن ”هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق، وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة“.