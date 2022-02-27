الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها ”الطائرات الخاصة للمتمولين“، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: ”نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى الروس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية، ولن تتمكن، بعد اليوم، من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي“.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروس عبر حظر صادرات ”القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية“ لنظام مينسك، ”المتواطئ“ مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن هذه التدابير تشمل قطاعات: المحروقات، والتبغ، والإسمنت، والحديد، والفولاذ، وتستهدف العقوبات أيضًا المسؤولين البيلاروسيين ”الذين ساعدوا روسيا“ بهجومها على أوكرانيا.

وفي تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، قال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن صواريخ ”إسكندر“ انطلقت من روسيا البيضاء مستهدفة بلاده، نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي 15:00 بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة رويترز“.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أوكرانيون، وروس، لإجراء محادثات في موقع على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا وفقًا لما أعلنه مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض عرض روسي لإجراء محادثات في روسيا البيضاء.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها ”رويترز“، إن مينسك نفسها ”متواطئة“ في الغزو الروسي.

وأضاف أن المحادثات كان يمكن أن تعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء.

وجاء رد الرئيس الأوكراني بعد دقائق قليلة من إعلان الكرملين أنه أرسل وفدًا إلى روسيا البيضاء، وأن الوفد مستعد للقاء مسؤولين أوكرانيين في مدينة جوميل.

من جانبه، قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ”لا تريد سوى مفاوضات حقيقية“ مع روسيا بشأن هجومها العسكري.

ووصف قرار موسكو إرسال وفد إلى روسيا البيضاء لإجراء محادثات، بأنه ”دعاية“.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن وفدًا روسيًا وصل إلى روسيا البيضاء، لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف لوكالة ”إنترفاكس“، أن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية، والدفاع، ومكتب الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع أنه ”يُنتظر وصول المسؤولين الأوكرانيين إلى مدينة جوميل في روسيا البيضاء“.