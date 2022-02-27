زيلينكسي: لا أعول كثيرا على نتيجة المفاوضات مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أن بلاده ”ستحاول“ التفاوض مع روسيا رغم أنها ”لا تعول كثيرا“ على أن هذه المفاوضات ستضع حدا للغزو الروسي، حسب ”فرانس برس“.

وقال زيلينسكي في تصريح مصور: ”أقول إن الأمور بصراحة كما هي الحال دائما: لا أعول كثيرا على نتيجة“ ولكن ”علينا أن نحاول“.

ومن المقرر أن يجري الأوكرانيون والروس مفاوضات اليوم الأحد عند الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

بدوره، قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الأحد، إن روسيا ”تخلت عن شروطها المسبقة“ لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا ستحضر المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي، أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن ”هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط“.

وزاد ”تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا“.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا تعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية أن ”الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات“.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن مسؤولين أوكرانيين وروسا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء، وفقا لرويترز.

وقال في بيان ”اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء قرب نهر بريبيات“.

وأقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني هي بريبيات التي أصبحت معروفة عالميا منذ الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المجاورة عام 1986، وهذه المنطقة التي أصبحت مهجورة، باتت وجهة سياحية في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا دون إعطاء تفاصيل إضافية، وتتشارك هذه المنطقة حدودا مع منطقة بريبيات.