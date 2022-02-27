"لوفيغارو": 4 سيناريوهات بعد سيطرة روسيا على أوكرانيا

قدم تقرير فرنسي 4 سيناريوهات لما سوف يحدث في أوكرانيا إذا أصبحت البلاد تحت سيطرة القوات الروسية.

وبحسب تقرير لصحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، فإن هذه السيناريوهات تتراوح بين ”الانسحاب العسكري والتقسيم والمفاوضات وتنصيب نظام موال لموسكو“.

واعتبر التقرير أن ”الدعوة التي صدرت عن الكرملين أمس السبت، وجاء فيها: ”وسعوا الهجوم في كل الاتجاهات“ لا لبس فيها، حيث تبدو موسكو مصممة على إسقاط العاصمة كييف وقطع رأس النظام وتركيع أوكرانيا“.

وأضاف أنه ”بمجرد أن تصبح أوكرانيا تحت سيطرة الروس فإن الوضع يمكن مقارنته بما كان عليه في العراق عام 2003: احتلال عسكري من قبل قوة أجنبية“.

وتساءلت الصحيفة: ”ما هي خطة بوتين المقبلة؟ وما هي السيناريوهات التي يجب مراعاتها؟“.

الانسحاب

وأوضحت أن ”السيناريو الأول يتمثل في انسحاب القوات، مستندا إلى خطاب بوتين الخميس الماضي“.

وقال بوتين آنذاك: ”نحن لا نخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء على أحد بالقوة ولكن فقط لنزع السلاح من أوكرانيا لحماية الأراضي الموالية لروسيا من أي هجوم عسكري“.

وأضافت أن ”أوكرانيا تضعف بمجرد أن يتحقق الهدف من الناحية الفنية، وسيسحب رئيس الكرملين بعد ذلك قواته، وبعد ذلك لا شيء سيمنع جمهوريتي دونباس الشعبيتين من تقديم طلب التأسيس إلى الاتحاد الروسي“.

التقسيم

وأشارت الصحيفة إلى أن ”السيناريو الثاني سيكون التقسيم، حيث بمجرد نزع سلاح أوكرانيا ستفرض روسيا تقسيم الإقليم بفصل دونباس“.

وبينت أن ذلك ”هو حلم قديم جمدته اتفاقيات مينسك في عام 2015“.

وأضافت: ”بالنسبة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تظهر ثلاثة احتمالات وهي ضم بسيط للأراضي الروسية من جهة أو تنظيم استفتاء لتقرير المصير، كما كان الحال في شبه جزيرة القرم، لاتخاذ قرار بشأن الارتباط الإقليمي بالاتحاد الروسي وأخيرا مغادرة مناطق الحكم الذاتي وفق النموذج الجورجي“.

وتابعت: ”هكذا يمكن أن تصبح لوغانسك ودونيتسك ”مناطق عازلة“ بين روسيا والغرب، ولكن يمكن لبوتين وهو في موقع القوة أيضًا الاستفادة من ميزته في الاستيلاء على الممر الساحلي الذي يربط دونباس بشبه جزيرة القرم، والذي تم ضمه في عام 2014″.

المفاوضات

ووفق التقرير الفرنسي فإن ”السيناريو الثالث سيكون بدء المفاوضات“، لافتا إلى أنه ”بمجرد هزيمة أوكرانيا عسكريًا، ستكون روسيا في وضع قوي“.

ونقل عن مارسيلو كوهين، الأستاذ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف قوله إنه ”على طاولة المحادثات يمكن أن تفرض موسكو شروطها مثل التخلي عن الاندماج في حلف الناتو أو الالتزام بالحياد مثل النمسا أو سويسرا أي أن لا تكون أوكرانيا جزءًا من أي منظمة دفاع عسكري“.

”تنصيب دمية“

وقالت ”لوفيغارو“ إن ”السيناريو الرابع المطروح والأكثر إثارة للرعب هو تنصيب نظام دمية يكون مواليا لروسيا“.

واستحضرت الصحيفة الفرنسية قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إنه يرغب في ”قتل نظام النازيين الجدد الحاكم في أوكرانيا“.

وفي هذا الجانب، نقلت عن المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية سيريل بريت إنه ”سيكون بإمكانه بعد ذلك إنشاء نظام دمية شبيه بنظام فيشي زمن الاحتلال الألماني لفرنسا“.

و“يمكن لهذه الحكومة العميلة أن تطلب من روسيا الحفاظ على وجود عسكري على أراضيها“، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي، وفقًا لسيريل بريت، إلى ”ضم تدريجي عن طريق الاندماج مع الاتحاد الروسي في غضون 10 أو 15 عامًا“ بحسب الصحيفة.