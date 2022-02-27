احتجاجات للمتقاعدين في 18 مدينة إيرانية

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، إن احتجاجات شهدتها أكثر من 18 مدينة بينها العاصمة طهران، نظمها المتقاعدون لمطالبة الحكومة والبرلمان بتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، فيما هتف بعض المحتجين بشعارات وصفهم الرئيس إبراهيم رئيسي بـ“الكاذب“.

وذكر موقع ”أخبار اليوم“ الإيراني، أن ”المتقاعدين تجمعوا اليوم الأحد في أكثر من 18 مدينة، بينها العاصمة طهران ورشت والشوش وتبريز وشيراز وأصفهان وخرم آباد مطالبين الحكومة الإيرانية بتنفيذ خطة لمعادلة المعاشات التقاعدية وتحديد الأجور على أساس تكاليف المعيشة الحقيقية“.

از نگاه شما- بازنشستگان تامین اجتماعی تبریز: «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت». این گروه از بازنشستگان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله همسان‌سازی حقوق تجمع کردند. تبریز، ۸ اسفند ۱۴۰۰ pic.twitter.com/Zzc0Ec4suG — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) February 27, 2022

وتُظهر صور ومقاطع الفيديو للمسيرات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتقاعدين المحتجين يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم.

بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه، ۸ اسفند، بار دیگر برای مطالبات خود تجمع کردند.

براساس گزار‌ش‌ها، اعتراضات به طرح "اجرانشدن همسان‌سازی" در شهرهای مختلف ایران است و بازنشستگان خواستار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه ششم توسعه هستند. pic.twitter.com/4E9Rn4V1JR — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 27, 2022

كما هتف المتظاهرون في هذه المسيرات بشعارات مناهضة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مثل ”كفى الظلم طاولتنا فارغة“، و“لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب“؛ و“يجب إطلاق سراح السجين السياسي“ و“رئيسي الكاذب.. ما هي نتيجة وعودك“.

از نگاه شما- بازنشستگان تامین اجتماعی خرم‌آباد: «اجرای همسان‌سازی خواسته اصلی ما». بازنشستگان معترض مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. خرم‌آباد، ۸ اسفند ۱۴۰۰ pic.twitter.com/sbkVXFeEPi — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) February 27, 2022

ووصلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أواخر أغسطس/ آب الماضي، وتنتقد عدم كفاية حكومة سلفه حسن روحاني من حيث سبل عيش الناس وعدم معالجة وضع الطبقات منخفضة الدخل.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، أن المتظاهرين أكدوا في بيانهم خلال الاحتجاجات أن ”حياتهم مرتبطة بشكل متزايد بالفقر“، مشيرة إلى أنهم ”وجهوا انتقادات شديدة لأداء السياسيين الإيرانيين“، مشيرين إلى ”فقدان استقلالية صناديق التقاعد وإدارة الضمان الاجتماعي“.

از نگاه شما- تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تهران مقابل مجلس شورای اسلامی: «اسماعیل گرامی آزاد باید گردد». #اسماعیل_گرامی، از پیشروان اعتراضات سراسری بازنشستگان، سال ۹۹ به دلیل شرکت در تجمعات بازنشستگان بازداشت و به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. تهران، ۸ اسفند ۱۴۰۰ pic.twitter.com/tFBBUiJ1b7 — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) February 27, 2022

كما أشار متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الفقر والوضع الاقتصادي للفئات الأخرى في المجتمع وطالبوا بزيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي والتأمين الصحي الفعال والمجاني والسداد الفوري للديون الحكومية للضمان الاجتماعي.

كما طالب المحتجون المتقاعدون في بيانهم الختامي ”بقطع يد الحكومة عن صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة أصول الصندوق إلى المتقاعدين“.

كما احتج المتظاهرون على المبلغ ”الضئيل“ المحدد في عيد المتقاعدين مع قرب حلول رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز) في 21 مارس/آذار المقبل، مطالبين بدفع المبلغ نفسه للعمال والمتقاعدين بما يعادل راتب شهرين.

ويقولون إن دفع مليون و 600 ألف تومان في العيد للمتقاعدين ليس عادلاً إطلاقا.

ويعد الضمان الاجتماعي أحد أكثر المنظمات غير الحكومية العامة رواجًا في إيران.