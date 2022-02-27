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احتجاجات للمتقاعدين في 18 مدينة إيرانية
تاريخ النشر: 27 فبراير 2022 17:08 GMT
تاريخ التحديث: 27 فبراير 2022 17:15 GMT

احتجاجات للمتقاعدين في 18 مدينة إيرانية

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، إن احتجاجات شهدتها أكثر من 18 مدينة بينها العاصمة طهران، نظمها المتقاعدون لمطالبة الحكومة والبرلمان بتحسين ظروفهم

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المصدر: إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، إن احتجاجات شهدتها أكثر من 18 مدينة بينها العاصمة طهران، نظمها المتقاعدون لمطالبة الحكومة والبرلمان بتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، فيما هتف بعض المحتجين بشعارات وصفهم الرئيس إبراهيم رئيسي بـ“الكاذب“.

وذكر موقع ”أخبار اليوم“ الإيراني، أن ”المتقاعدين تجمعوا اليوم الأحد في أكثر من 18 مدينة، بينها العاصمة طهران ورشت والشوش وتبريز وشيراز وأصفهان وخرم آباد مطالبين الحكومة الإيرانية بتنفيذ خطة لمعادلة المعاشات التقاعدية وتحديد الأجور على أساس تكاليف المعيشة الحقيقية“.

وتُظهر صور ومقاطع الفيديو للمسيرات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتقاعدين المحتجين يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم.

كما هتف المتظاهرون في هذه المسيرات بشعارات مناهضة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مثل ”كفى الظلم طاولتنا فارغة“، و“لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب“؛ و“يجب إطلاق سراح السجين السياسي“ و“رئيسي الكاذب.. ما هي نتيجة وعودك“.

ووصلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أواخر أغسطس/ آب الماضي، وتنتقد عدم كفاية حكومة سلفه حسن روحاني من حيث سبل عيش الناس وعدم معالجة وضع الطبقات منخفضة الدخل.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، أن المتظاهرين أكدوا في بيانهم خلال الاحتجاجات أن ”حياتهم مرتبطة بشكل متزايد بالفقر“، مشيرة إلى أنهم ”وجهوا انتقادات شديدة لأداء السياسيين الإيرانيين“، مشيرين إلى ”فقدان استقلالية صناديق التقاعد وإدارة الضمان الاجتماعي“.

كما أشار متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الفقر والوضع الاقتصادي للفئات الأخرى في المجتمع وطالبوا بزيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي والتأمين الصحي الفعال والمجاني والسداد الفوري للديون الحكومية للضمان الاجتماعي.

كما طالب المحتجون المتقاعدون في بيانهم الختامي ”بقطع يد الحكومة عن صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة أصول الصندوق إلى المتقاعدين“.

كما احتج المتظاهرون على المبلغ ”الضئيل“ المحدد في عيد المتقاعدين مع قرب حلول رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز) في 21 مارس/آذار المقبل، مطالبين بدفع المبلغ نفسه للعمال والمتقاعدين بما يعادل راتب شهرين.

ويقولون إن دفع مليون و 600 ألف تومان في العيد للمتقاعدين ليس عادلاً إطلاقا.

ويعد الضمان الاجتماعي أحد أكثر المنظمات غير الحكومية العامة رواجًا في إيران.

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