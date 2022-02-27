فرانس برس: مندوب روسيا لاجتماع أممي حول المناخ يعتذر عن غزو بلاده لأوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قدَّم رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أممي مهم حول المناخ، اليوم الأحد، اعتذارات عن غزو القوات المسلحة الروسية لأوكرانيا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر استمعت لأقوال رئيس الوفد الروسي ”أوليغ أنيسيموف“ خلال المؤتمر الافتراضي الذي ضم 195 دولة، أنه وصف الغزو بأنه ”غير مبرر“.

وجاءت هذه المداخلة المفاجئة لأوليغ أنيسيموف، في أعقاب تصريح ناري لنظيرته الأوكرانية سفيتلانا كراكوفسكا بشأن الوضع في بلادها.

وقال ”أنيسيموف“ بالروسية خلال الجلسة العامة الختامية، كما ذكرت 3 مصادر مختلفة استمعت للترجمة الرسمية بالإنجليزية: ”اسمحوا لي بأن أقدم اعتذاراتي نيابة عن جميع الروس العاجزين عن منع هذا النزاع“.

وأضاف أن ”الذين يرون ما يحدث لا يجدون مبررًا لهذا الهجوم على أوكرانيا“، معربًا عن ”إعجابه الكبير“ بالوفد الأوكراني، وفقًا لهذه المصادر.

ولم تحصل وكالة ”فرانس برس“ على خطابه باللغة الروسية.

وردًا على سؤال الوكالة، أوضح أنيسيموف أنه ينبغي عدم تفسير تصريحاته على أنها ”إعلان رسمي للوفد الروسي“.

وقال إنها ”تعبّر عن رأيي الشخصي وموقفي“.

وأعلنت كراكوفسكا، اليوم الأحد، بالإنجليزية وفقًا لعدة مصادر: ”لن نستسلم في أوكرانيا، ونأمل ألا يستسلم العالم في بناء مستقبل مناخي مستدام“.

وواصلت العمل من بلدها التي هي في حالة حرب.

وأضافت: ”لتغير المناخ الذي هو من صنع الإنسان والحرب في أوكرانيا، الجذور نفسها: الوقود الأحفوري، واعتمادنا عليه“.

وذكر 6 شهود أن المندوبين والمراقبين الذين حضروا الاجتماع الختامي قبل نشر تقرير حاسم، الإثنين، من قبل علماء المناخ الأممين، تأثروا لهذا التصريح.

وقال أحد المشاركين عن ممثل روسيا: ”يعلم جيدًا أنه يخاطر بحياته، لقد كانت رسالة صادقة جدًا“.

وسيرسم خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم الجديد، الإثنين، صورة كارثية لآثار التقلبات المناخية على البشرية بعد أسبوعين من المفاوضات عبر الإنترنت وفي جلسات مغلقة طغت عليها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعربت كراكوفسكا عن حزنها لأنه بعد سنوات من العمل الدقيق للعلماء في جميع أنحاء العالم، ”ستلقي الحرب بظلالها“ على هذا التقرير المعني بتغير المناخ.

وتواصلت، اليوم الأحد، ولليوم الرابع على التوالي، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط تواصل التنديد الدولي، وفرض مزيد من العقوبات الشديدة على موسكو.