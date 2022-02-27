غزو أوكرانيا.. تركيا ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور إلى البحر الأسود

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية ”مونترو“ للعام 1936، تسيطر تركيا على مضيقي ”الدردنيل“ و“البوسفور“ اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.

وكانت تركيا وصفت، في وقت سابق اليوم الأحد، غزو روسيا لأوكرانيا بأنه ”حرب“، في تحول في أسلوب خطابها.

وفي إطار موازنة تركيا بين التزاماتها تجاه الغرب، وعلاقاتها الوثيقة مع موسكو، كانت قد قالت إن الهجوم الروسي غير مقبول، لكنها أحجمت، حتى اليوم، عن وصف الوضع بأنه حرب.

وذكر المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين على ”تويتر“ أنه ”في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس (رجب طيب) أردوغان لوقف فوري للهجمات الروسية، وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار“.

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون: ”نحن نشهد حربًا أخرى في منطقتنا“ وكرر دعوة أردوغان للوساطة.

وكان الرئيس التركي ذكر، يوم الجمعة، أن رد فعل حلف شمال الأطلسي، والدول الغربية، على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسمًا.

وأضاف أردوغان: ”لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات، وكان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسمًا“.

وكانت كييف ناشدت أنقرة منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود الذي أطلقت منه روسيا اجتياحها للشاطئ الجنوبي لأوكرانيا.

ولكن وزير الخارجية التركي قال، يوم الجمعة، إن روسيا لها الحق بموجب اتفاقية منترو بإعادة السفن إلى قواعدها، وهو ما قد يحد من أي تحول سياسي في الموقف التركي.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من روسيا، وأوكرانيا.

وأي خطوة مبالغ فيها ضد روسيا قد تضر بوارداتها الكبيرة من الطاقة، والسلع، وقطاعها السياحي، في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية.

يشار إلى أن السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار قال، اليوم الأحد، إن الطائرات المسيَّرة تركية الصنع من طراز ”بيرقدار“ أظهرت فاعلية في القتال ضد قوات الغزو الروسي.

وكانت تركيا قد باعت لكييف عدة دفعات من طائرات ”بيرقدار تي.بي2“ التي سبق أن استخدمتها في مواجهة انفصاليين شرق أوكرانيا تدعمهم روسيا.