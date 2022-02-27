دول غربية تطلب من السودان إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

‏طلبت دول غربية من السودان، اليوم الأحد، إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب بشأن القضية.

واستقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، بمكتبه، اليوم الأحد، وفدا من سفراء ودبلوماسيي الدول الغربية بالخرطوم، يضم سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوربي فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وإيطاليا وإسبانيا، وممثلي عن دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والنرويج)، إضافة إلى كندا وسويسرا، حيث عرض السفراء الغربيين مواقف بلدانهم حول التطورات في أوكرانيا.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان، روبرت فان دن دول، طبقا لبيان صحفي تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، إن وفد السفراء الغربيين أعرب خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوداني المكلف عن إدانته بأقوى العبارات الممكنة للغزو الروسي على أوكرانيا.

وأكد البيان أن السفراء الغربيين دعوا السودان ”للانضمام إلى مجموعة الدول والخروج علنا لتأييد التعددية وتبنى قواعد تستند إلى النظام الدولي وتدين بعبارات واضحة انتهاكات الاتحاد الروسي“، مضيفا ”على وجه الخصوص فإننا نتوقع باهتمام كبير الموقف السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة“.

ودعا الوفد السودان لإدانة الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في جميع المحافل ذات الصلة و“التعبير عن دعمه للمبادئ التأسيسية للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد التي انتهكها الاتحاد الروسي“.

وزاد: ”كما أبلغنا وزير الخارجية المكلف بأننا نحث السودان على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي“.

كما دعا البيان السودان إلى عدم اتباع قرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، وإثناء الدول الأخرى عن القيام بذلك.

كما طالب السودان بصفتها عضوا في المجتمع الدولي بمطالبة روسيا بـ“الوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي“.

ويزور هذه الأيام وفد سوداني رفيع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، روسيا بدعوة من الحكومة الروسية، بحسب إعلام مجلس السيادة السوداني.

ويرافق حميدتي في الزيارة كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبوبكر عمر البشرى، ووزيرالطاقة والنفط، محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن، محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي.