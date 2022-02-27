سفارتا روسيا وأوكرانيا في تل أبيب تحشدان لاستمالة الرأي العام الإسرائيلي

امتدت المواجهة العسكرية والدبلوماسية على حد سواء بين روسيا وأوكرانيا، إلى سفارتي البلدين داخل إسرائيل، رغم محاولة الأخيرة اتخاذ مواقف ”متوازنة“ لعدم الإضرار بمصالحها مع الطرفين.

واستخدمت سفارتا روسيا وأوكرانيا في إسرائيل، حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ خطوات تدعم توجهات بلديهما وتروج لرواية كل منهما، حيث تم تسليط الضوء على الرأي العام الإسرائيلي في هذه القضية، والموقف الرسمي لتل أبيب حيال التطورات بين البلدين.

وأعلنت السفارة الروسية في إسرائيل على صفحتها في موقع ”فيسبوك“، عن جهود لجمع التبرعات في إسرائيل للمناطق الانفصالية الأوكرانية، التي اعترفت روسيا بها.

وقالت السفارة الروسية في إسرائيل، إنها ”ستطلق حملة لجمع التبرعات للأيتام من أطفال مناطق لوغانسك ودونيتسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما“.

وجاء في المنشور الصادر عن السفارة الروسية: ”الإسرائيليون الذين يرغبون في مساعدة أطفال دونباس، يمكنهم الرجوع إلى السفارة الروسية في إسرائيل والبيت الروسي في تل أبيب“.

وتابعت، ”نحن على يقين من أن السلام والهدوء الذي طال انتظاره سيأتي قريبًا، وسيتمكن الأطفال من العودة إلى رياض الأطفال والمدارس لمواصلة التعلم بلغتهم الأم الروسية“.

وجاء هذا البيان من السفارة الروسية، بعد ساعات من دعوة وجهتها السفارة الأوكرانية في تل أبيب، للإسرائيليين للتطوع للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، قبل أن تقوم بحذف هذا المنشور، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.

وذكرت تقارير عبرية، أن السفارة الأوكرانية في إسرائيل حذفت الرسالة التي نشرتها، والتي دعت خلالها المتطوعين الإسرائيليين للانضمام إلى القتال ضد روسيا.

وأكدت قناة ”كان“ العبرية، أن السفارة الأوكرانية في إسرائيل حذفت الرسالة التي نشرتها أمس السبت، والتي دعت فيها المتطوعين الإسرائيليين للانضمام إلى القتال ضد روسيا.

وأمس السبت، نشرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، بياناً عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، حثت خلاله الإسرائيليين للمشاركة في مواجهة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكتبت السفارة الأوكرانية بتل أبيب في بيانها: ”أعزائي أبناء الوطن والإخوة وجميع المواطنين المهتمين في إسرائيل، لقد بدأت السفارة في تشكيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا“.

وختمت السفارة بيانها بالقول: ”إذا كنت مستعداً للدفاع عن سيادة أوكرانيا، فيرجى إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني“، مرفقاً معها البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.

وبعد الإعلان، كشف موقع ”واللا“ العبري، أن جندياً إسرائيلياً استجاب لنداء أوكرانيا للانخراط في القتال، ضد روسيا.