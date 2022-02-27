طالبان تعلق عمليات الإجلاء إلى حين تحسن أوضاع الأفغان في الخارج

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أنها لن تسمح بأي عمليات إجلاء جديدة للأفغان إلى أن يتحسّن الوضع في الخارج بالنسبة لأولئك الذين غادروا حتى الآن.

وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد للصحافيين، ”تتحمّل الحكومة مسؤولية حماية الناس ولذا سيتوقف الأمر (الإجلاء) إلى أن نحصل على ضمانات بأن حياتهم لن تكون في خطر“.

ويوم الإثنين الماضي، قال المسؤول عن إعادة تنظيم الجيش الأفغاني لطيف الله حكيمي، إن حركة طالبان تريد أن تشكل ”جيشا كبيرا“، يضم في صفوفه ضباطا وجنودا خدموا في ظل النظام السابق.

وأوضح حكيمي، المسؤول الكبير في وزارة الدفاع ورئيس لجنة تحديد التجاوزات في صفوف حركة طالبان، أنهم تمكنوا من إصلاح نصف المروحيات والطائرات البالغ عددها 81، التي تركتها القوات الأمريكية وحلفاؤها أثناء انسحابهم السريع من البلاد الصيف الماضي.

وأضاف أنه خلال استيلائها على السلطة، في آب/ أغسطس، صادرت طالبان أيضا 300 ألف قطعة سلاح خفيف، و26 ألف قطعة سلاح ثقيل، و61 ألف مركبة عسكرية.

وعند عودتها إلى السلطة، أصدرت طالبان مرسوما بالعفو العام، وأكدت أنها لن تتعرض للجنود أو الموظفين في الحكومة السابقة.

لكن غالبية كبار المسؤولين في الحكومة والجيش فضلوا مغادرة البلاد خلال عمليات إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في الأيام الأخيرة من شهر آب/ أغسطس، والذين بقوا يفضلون التكتم خوفا من انتقام طالبان.

وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اتهم تقرير للأمم المتحدة طالبان بقتل أكثر من مئة من الأعضاء السابقين في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن، وكذلك الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

لكن لطيف الله حكيمي، أكد أن العفو طُبق بشكل جيد، قائلا: ”لو لم يصدر العفو لشهدنا وضعا مأساويا“، كما أوضح أن ”انتحاريي (طالبان) الذين كانوا يستهدفون أشخاصا هم أنفسهم الذين يحمون هؤلاء الأشخاص اليوم“.

وحرصت طالبان على الإعلان عن تعيين طبيبين رفيعي المستوى من الخدمات الصحية للجيش الوطني السابق – أحدهما جنرال، والآخر كولونيل – بمناصب مهمة في وزارة الدفاع بالقطاع نفسه.

وأضاف حكيمي: ”عملنا في تأسيس جيش مستمر“، مبينًا أن ”المهنيين بينهم الطيارون والمهندسون والعاملون في مجال الخدمات اللوجستية والموظفون الإداريون (من النظام السابق) لهم مكانهم في مجال الأمن“.

وتابع: ”سنشكل جيشا بحسب حاجات البلاد والمصالح الوطنية“، مؤكدا أنه سيكون ”جيشا كبيرا“ دون تحديد عدده.