أوكرانيا: روسيا تخلت عن شروطها المسبقة قبل المحادثات بعد انتكاسات عسكرية

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الأحد، إن روسيا ”تخلت عن شروطها المسبقة“ لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا ستحضر المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي، أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن ”هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط“.

ومضى يقول ”تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا“.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا تعقد على الحدود مع بيلاروس قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية أن ”الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي بدون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات“.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، إن مسؤولين أوكرانيين وروسا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء، وفقا لرويترز.

وقال في بيان: ”اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء بالقرب من نهر بريبيات“.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده لن ”تستسلم“ خلال المحادثات مع روسيا.

وأقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني هي بريبيات التي أصبحت معروفة عالميا منذ الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المجاورة عام 1986، وهذه المنطقة التي أصبحت مهجورة، باتت وجهة سياحية في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروس بدون إعطاء تفاصيل إضافية، وتتشارك هذه المنطقة حدودا مع منطقة بريبيات.

ولم تحدد الرئاسة الأوكرانية موعد هذه المحادثات، لكن روسيا قالت إنها ستجرى الأحد، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن وفدا روسيا موجود حاليا في غوميل.

وأشارت الرئاسية الأوكرانية، إلى أن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ”الطائرات والمروحيات والصواريخ (الروسية) المنتشرة على أراضي بيلاروس ستبقى في مكانها أثناء وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وأيضا أثناء المحادثات“.

وكان بوتين اتهم أوكرانيا بـ“إهدار الفرصة“ لإجراء محادثات في وقت سابق الأحد.