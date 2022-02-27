مسؤول إسرائيلي: بوتين "منفتح" على عرض بينيت للوساطة مع أوكرانيا

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد، بعد أن تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إطلاع الولايات المتحدة على عرض إسرائيل لروسيا للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المسؤول لرويترز: ”تم إطلاع أوكرانيا والولايات المتحدة قبل وبعد محادثة رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس بوتين منفتح على العرض الإسرائيلي“.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر سياسي رفيع، أن نفتالي بينيت، اقترح إجراء مفاوضات للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، بعد كشف الكرملين الروسي عن العرض الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، وأكد أن إسرائيل مستعدة للتوسط بين الطرفين لحل النزاع“.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء، أن ”بينيت أعرب عن قلق إسرائيل إزاء الوضع في أوكرانيا واحتمال أن يؤدي تصاعد القتال إلى أزمة إنسانية خطيرة“.

وكان رئيس الوزراء بينيت، قال قبل ذلك، إن ”إسرائيل سترسل إلى أوكرانيا بعد يومين طائرة شحن محملة بـ100 طن من المساعدات الإنسانية“، مبينًا أن المساعدات ستشمل أجهزة لتطهير المياه، ومعدات طبية وأدوية، وبطانيات وخيما، وغيرها.

ونقل موقع ”تايمز أوف اسرائيل“، إن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بينهما، كما قال مسؤول إسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن المحادثة بين بينيت وبوتين، لم تتضمن أي نقاط بشأن إيران، والتي عادة ما تكون من أهم القضايا بالنسبة إلى بينيت في مكالماته مع الزعماء الأجانب.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية عن نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لمنطقة أوراسيا، غاري كورين، قوله إن ”إسرائيل لا تتحدث كثيرًا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل أن تكون قادرة على المساعدة في التوسط بين الجانبين“.

وأضاف أن ”هناك بعض الأشياء التي نواصل القيام بها، ويتم القيام بهذه الأشياء بهدوء“، مؤكدًا: ”نحن على اتصال بجميع الأطراف، أوكرانيا والدول الغربية، وكذلك حكومة بوتين“، بحسب الصحيفة العبرية.

وبين أن ”لإسرائيل مصلحة في إبقاء هذه القناة مفتوحة، أولاً وقبل كل شيء على مستويات العمل للدبلوماسيين، وسنجري محادثات على قنوات أخرى“.

وعندما سُئل عما إذا كانت إدانة إسرائيل للهجوم الروسي على أوكرانيا منخفضة نسبياً من أجل الحفاظ على خيار العمل كوسيط، أجاب كورين بتأكيد هذا التوجه لدى إسرائيل.

ولفت المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه ”من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على جميع القنوات مع جميع الدول، لدينا جاليات يهودية في كلا البلدين، ولدينا تنسيق عسكري ضروري مع روسيا وهو أمر مهم لأمن إسرائيل“.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت نهاية الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدث إلى بينيت هاتفيًا يوم الجمعة الماضي، طلب من إسرائيل لعب دور الوساطة.

ومنذ بدء روسيا العملية يوم الخميس، سعت إسرائيل إلى الحفاظ على تعاونها الأمني الحذر مع موسكو التي تتواجد عسكريا في سوريا.

وتقول إسرائيل إن ضرباتها الجوية على سوريا تستهدف أهدافا مرتبطة بإيران العدو اللدود للدولة العبرية، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“.

وسيعقد مجلس الوزراء لاحقا الأحد اجتماعا لبحث النزاع في أوكرانيا و“الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة عليه“، بما في ذلك ”استيعاب المهاجرين“.

وكانت الوكالة اليهودية التي تعنى بمراجعة طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية لليهود الذين يعيشون في الخارج، قالت إنها تقيم مراكز لاستيعاب تلك الطلبات في العديد من المعابر الحدودية الأوكرانية تحسبا لفرار اليهود من البلاد والمطالبة بالانتقال إلى إسرائيل.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمغادرة ألفي مواطن إسرائيلي لأوكرانيا منذ يوم الخميس الماضي.