البيت الأبيض: أمر التأهب النووي الذي أصدره بوتين جزء من نمط التهديدات المفتعلة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأحد، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى هو ”جزء من نمط التهديدات المصطنعة التي تطلقها موسكو لتبرير أي عدوان“.

وأضافت ساكي في تصريحات لمحطة إيه.بي.سي ”شاهدناه يفعل ذلك مرارا وتكرارا. لم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرضت لتهديد من أوكرانيا“.

وتابعت ساكي قائلة ”هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له. لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أيضا أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين“.

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا كما أنها لم تستبعد بعد أمر فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت ”لم نستبعد تلك الخيارات، لكننا نريد أيضا أن نفعل ذلك ونحن متأكدون من تقليص الأثر على الأسواق العالمية للحد الأدنى وأن نفعله بطريقة موحدة“.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى ”يعد تصعيدا غير مقبول“.

واضافت ليندا في مقابلة مع شبكة ”سي بي إس“، إن ”هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق، وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة“.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، ”في حالة تأهب قصوى“، مشيرا إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وقال بوتين في التلفزيون الرسمي: ”كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا- ولكن أيضًا كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا“.

بدوره، ندد وزير خارجية أوكرانيا بما أسماه ”ضغط“ بوتين على كييف عبر التهديد بقوة الردع النووية.