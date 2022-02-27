وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء بشأن أوكرانيا

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اجتماعا استثنائيا، يوم الأربعاء المُقبل، لبحث الوضع في أوكرانيا، التي توجد فيها 4 محطات للطاقة النووية ومنشآت مختلفة للنفايات من بينها محطة ”تشرنوبيل“.

وقال دبلوماسيون، إن كندا وبولندا، من أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 35 عضوا، قد دعتا إلى الاجتماع بناء على طلب أوكرانيا غير العضو في المجلس.

وقالت الوكالة في بيان، إن مجلس المحافظين ”سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء، لبحث الوضع الراهن في أوكرانيا“ بعد الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسي، إن جدول أعمال الاجتماع هو ”تداعيات الوضع في أوكرانيا على السلامة والأمن والضمانات“.

وسيطرت القوات الروسية، يوم الخميس الماضي، على محطة ”تشيرنوبل“، التي شهدت العام 1986، أسوأ حادث نووي في التاريخ، بعد قتال مع القوات الأوكرانية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في حينها.

وتقع محطة ”تشيرنوبل“ على أقصر طريق من بيلاروسيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال محللون عسكريون غربيون، إن روسيا عبر استيلائها على ”تشيرنوبل“ تسعى لاستخدام أسرع طريق غزو ينطلق من بيلاروسيا حليفة موسكو، باتجاه كييف.

وقال جيمس أكتون من مركز كارنيغي للسلام الدولي: ”إنها أسرع طريق من نقطة ألف إلى نقطة باء“.

وقال جاك كين، الرئيس السابق لأركان الجيش الأمريكي، إن تشيرنوبل ”ليس لها أي أهمية عسكرية“، لكنها تقع على أقصر طريق من بيلاروسيا إلى كييف، وهي هدف لإستراتيجية ”قطع الرأس“ الروسية للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

ووصف كين الطريق بأنه واحد من أربعة ”محاور“ استخدمتها القوات الروسية لغزو أوكرانيا، بما في ذلك طريق ثان من بيلاروسيا جنوبا يقود إلى مدينة خاركيف الأوكرانية، وطريق آخر شمالا من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا إلى مدينة خيرسون الأوكرانية.

وكانت الهجمات الروسية أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، قد قالت يوم الخميس الماضي، إن أوكرانيا أبلغتها بأن ”قوات مسلحة مجهولة“ قد سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية التي تم إيقاف تشغيلها، مضيفة أنه ”لم تقع إصابات أو دمار في الموقع الصناعي“.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى ”أقصى درجات ضبط النفس“ لتجنب الإجراءات التي قد تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للخطر.

وانفجر المفاعل الرابع في محطة ”تشيرنوبل“ للطاقة في شهر نيسان/أبريل من العام 1986، ما أدى إلى تلويث معظم أنحاء أوروبا، وتم تغطية المفاعل المتفجر بغطاء وقائي منذ عدة سنوات لمنع التسرب الإشعاعي.