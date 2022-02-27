وصفت غزو أوكرانيا بأنه حرب.. تركيا تمهد لمنع مرور السفن الروسية إلى البحر الأسود

وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه ”حرب“، اليوم الأحد، في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق أمام أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتفعيل اتفاق دولي يفرض قيودًا على مرور السفن الروسية إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود ويمكنها منع مرور السفن الحربية في أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.

وأمس السبت، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع سفن روسية من عبور البحر الأسود، في حين نفت تركيا اتخاذ قرار من هذا القبيل.

وذكر مسؤول تركي، وفق رويترز، أن ”تركيا لم تتخذ قرارا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل في وجه السفن الروسية“.

وفي إطار موازنة تركيا بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع موسكو كانت قالت إن الهجوم الروسي غير مقبول لكنها أحجمت حتى اليوم عن وصف الوضع بأنه حرب.

وقال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين على تويتر، الأحد ”في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس (رجب طيب أردوغان) لوقف فوري للهجمات الروسية وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار“.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations. We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون ”نحن نشهد حربا أخرى في منطقتنا“ وكرر دعوة أردوغان للوساطة.

وناشدت كييف أنقرة أن تمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود الذي أطلقت منه روسيا اجتياحها للشاطئ الجنوبي لأوكرانيا.

ولكن وزير الخارجية التركي قال يوم الجمعة إن ”روسيا لها الحق بموجب اتفاقية منترو في إعادة السفن إلى قواعدها وهو ما قد يحد من أي تحول سياسي في الموقف التركي“.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا. وأي خطوة مبالغ فيها ضد روسيا قد تضر بوارداتها الكبيرة من الطاقة والسلع وقطاعها السياحي في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية.