الدفاع الأوكرانية: روسيا فقدت نحو 4300 جندي‎‎ منذ بدء الغزو

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، اليوم الأحد، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت على صفحتها على فيسبوك إن القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة، و26 طائرة هليكوبتر.

وكان المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، قال يوم أمس السبت، إن 3500 جندي روسي لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية التي أطلقتها موسكو.

وأضاف أنه تم تدمير 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز ”بوك 1“.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أن قواتها شنت خلال يوم أمس السبت، ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين.

وأوضح البيان، أن بين المشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وبحسب موقع قناة ”RT Arabic“ على الإنترنت، أسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U.

كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وبحسب RT، قامت القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (جنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة غينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

ونقلت عن البيان، أن هناك حالات مستمرة لرفض العسكريين الأوكرانيين بشكل جماعي مواصلة القتال.

وذكر البيان، أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت خلال اليوم الماضي، على عدة بلدات في دونباس، وتقدمت منذ بداية العملية الهجومية لمسافة 52 كم، فيما حققت قوات جمهورية دونيتسك تقدما لمسافة 12 كم.