ترامب: بوتين رجل "ذكي".. وقادتنا "أغبياء جدا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ”ذكي“، وشن في الوقت ذاته هجوما لاذعا على الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، وقادة حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تصريحات ترامب، السبت، في خطاب ألقاه أمام القاعدة الشعبية للجمهوريين في اللقاء السنوي ”مؤتمر العمل السياسي للمحافظين“ في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وبينما كانت انفجارات هائلة تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف، رأى ترامب أن سبب الغزو الروسي لهذا البلد هو ”ضعف“ بايدن، وأشاد بفكر الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال وسط تصفيق حار ”كما يعرف الجميع هذه الكارثة المروعة ما كانت لتحدث لو لم يتم تزوير انتخاباتنا“.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي يتسم ”بعكس الذكاء“ لفرضه عقوبات على روسيا بدلا من العمل على ”تدميرها على الأقل نفسيا“.

وتابع أن ”المشكلة لا تكمن في أن بوتين رجل ذكي، وهو بالطبع ذكي.. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا“.

الترشح مجددا

وبعد عام من بقائه بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير، لا يترك الاستقبال الحماسي الذي لقيه ترامب مجالا لشك كبير في هيمنته المستمرة على الحزب الجمهوري على الرغم من إجراءات لعزله مرتين خلال ولايته الرئاسية الوحيدة على رأس البلاد، بحسب ”فرانس برس“.

وردد الحشد الكبير من مؤيديه الذين اعتمروا قبعات حمراء، هتافات من بينها ”أربع سنوات أخرى“ و“إعادة عظمة أمريكا“. وقد صفقوا بحرارة عندما انتقد ترامب ”الطغيان المتيقّظ“ و“ثقافة الإلغاء“.

كما حيا الحشد بحماسة ترامب (75 عاما) عندما قال إن ”ادعاء“ الحزب الديمقراطي بأنه ديمقراطي ”هراء“، وإن مؤسس فيسبوك مايك زاكربرغ ”اعتاد القدوم إلى البيت الأبيض“ والتذلل له.

وفي إشارة إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، قال ترامب ”فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى“، مؤكدًا ما يكرره من ”انتصاره“ على بايدن في انتخابات 2020. لكنه لم يحدد ما إذا كان سيترشح شخصيا لتحدي بايدن مجددا.

رجل شجاع

عادة يكشف هذا المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع محافظ في البلاد، الخطوط العريضة لخطوات الجمهوريين في الأشهر المقبلة.

وكان من المنتظر أن يضع ترامب ”رؤية مستقبلية لأمريكا“ حسب المنظمين، بينما يسعى الجمهوريون إلى استعادة السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن بدلا من ذلك، تحدث بإسهاب عن هزيمته في انتخابات 2020 وادعاءاته الكاذبة بأنها سرقت منه بسبب عمليات تزوير على نطاق واسع. وحث الحشد على ”الكفاح بكل ما أوتوا من قوة“ أو مواجهة تدمير بلدهم.

وجاء خطاب ترامب بينما كانت الصواريخ الروسية تقصف ضواحي كييف في أزمة متصاعدة تحولت إلى موضوع رئيس للنقاش في المؤتمر.

ووصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه ”رجل شجاع“، مدعيا أن الزعيم الأوكراني ساعد في تبرئته من الفضيحة التي أدت إلى إطلاق إجراءات عزل ضده في المرة الأولى.

وخلال ولايته الرئاسية، حجب ترامب المساعدة العسكرية الحيوية عن الدولة الحليفة للولايات المتحدة في محاولة لم تُجد للضغط على زيلينسكي من أجل التحقيق في اتهامات بالفساد لعائلة بايدن قبل انتخابات 2020.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية أدونا بيل ”بعدما أمضى أربع سنوات في إضعاف أوكرانيا، اعتلى الرئيس السابق المهزوم، المنصة في مؤتمر المحافظين ليضاعف مديحه المشين لبوتين بينما يحاول الأوكرانيون الأبرياء حماية أنفسهم من القنابل والصواريخ“ الروسية.