كييف ترفض عرضا من موسكو لإجراء محادثات في روسيا البيضاء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض عرض روسي لإجراء محادثات في روسيا البيضاء اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، إن مينسك نفسها ”متواطئة“ في الغزو الروسي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات في مناطق أخرى.

وأضاف أن المحادثات كان يمكن أن تعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء.

وأكد أنه ”ما زال مستعدا لإجراء محادثات في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا“.

وجاء رد الرئيس الأوكراني بعد دقائق قليلة من إعلان الكرملين أنه أرسل وفدا روسيا إلى روسيا البيضاء، وأن الوفد مستعد للقاء مسؤولين أوكرانيين في مدينة جوميل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأحد، إن وفدا روسيا وصل إلى روسيا البيضاء، لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف لوكالة ”إنترفاكس“، أن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع أنه ”يُنتظر وصول المسؤولين الأوكرانيين إلى مدينة جوميل في روسيا البيضاء“.

لكن الرئيس الأوكراني أعلن رفضه إجراء المحادثات في روسيا البيضاء.

وكانت روسيا اتهمت أوكرانيا أمس السبت، بـ“عدم الاستجابة لدعوتها إلى الحوار، لذا أصدرنا أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي بداخل الأراضي الأوكرانية“.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، إن أوكرانيا ”رفضت إجراء مفاوضات، وفوتت الفرصة لعقد هدنة“.

وأضاف أن ”الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أمر بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات، لكن بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم“ السبت.

وجاء الرفض الأوكراني للعرض الروسي بإجراء محادثات، يوم الأحد، وسط تطورات شهدها المعارك في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الأحد، أن الجيش الروسي اقتحم المدينة، في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فيسبوك: ”اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف“، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وأكد سينيغويوف أن ”القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو“، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

فيما أعلن الجيش الروسي، الأحد، أنه ”يحاصر بالكامل“ مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيستين في جنوب أوكرانيا.