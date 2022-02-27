"واشنطن بوست": الأزمة الأوكرانية قد تشل الاقتصاد الروسي وتدفع الروبل للانهيار

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تبني الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين قرار عزل عدد من البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ العالمي، بأنه ”سابقة قد تكون الأشد من نوعها على دولة في العصر الحديث“ قد تؤدي إلى شل الاقتصاد الروسي ودفع الروبل إلى انهيار يأخذ شكل السقوط الحر.

وقررت واشنطن مع حلفائها الغربيين تصعيدا كبيرا للعقوبات المالية ضد روسيا بعد أن فشلت العقوبات الأولى في ردع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، عن هجومه العسكري على أوكرانيا.

توقعات انهيار الروبل

وتنقل صحيفة ”واشنطن بوست“ أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن يؤدي التحرك الأخير إلى انهيار قيمة العملة الروسية ”الروبل“. ومن شأن العقوبات الجديدة أن تشل قدرة روسيا على منع انهيار ”الروبل“ الذي سيدخل في مرحلة ”سقوط حر“ وفق ما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أيضا أن يؤدي انهيار الروبل إلى تصاعد التضخم.

ومن شأن هذه العقوبة _التي طالت البنك المركزي الروسي_ أن تحد من قدرة الكرملين على الوصول إلى أكثر من 600 مليون دولار من الاحتياطات المالية. وبفرض العقوبات على البنك الروسي، سيكون من الصعب على موسكو بيع ”احتياطياتها“ الدولية، وهو ما يفقد الكرملين أفضل أداة يمكنها أن تدعم الروبل.

وتنقل الصحيفة عن كلاي لوري، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، قوله إن إقبال الروس على سحب ودائعهم بالروبل لتحويله إلى الدولار سيتضاعف؛ ما سيسبب استنزاف احتياطيات البنك.

وتضيف أن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، ستضاعف بدورها من مشاكل البنوك الروسية الكبرى التي تمتلك ما يقرب من 80 في المئة من الأصول المصرفية في البلاد.

وكانت تلك العقوبات شملت أكبر بنكين في روسيا: سبيربنك المملوك للدولة وVTB، ويمتلكان معًا ما يقرب من 750 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأصول في روسيا.

وتُقدّر الواشنطن بوست أن قوة العقوبات تكمن في منعهما من التعامل بالدولار، الذي يعد العملة الأولى في المعاملات التجارية بجميع أنحاء العالم. وسيصبح صعبًا على البنكين الآن القيام بالمعاملات التجارية الدولية بسبب منعهما من النظام المالي الأمريكي.

سلاح التكنولوجيا الفائقة

وتشير الصحيفة إلى عقوبة أخرى قالت إنها ستكون موجعة للشركات الروسية وهي التكنولوجيا الفائقة، إذ ستحرم العقوبات روسيا من نصف إمداداتها من معدات هذه التكنولوجيا؛ ما سيعيق جهود موسكو لتحديث جيشها وطموحاتها في صناعة الطيران وبرنامجها الفضائي. كما ستحرم روسيا، من المعدات العالية التقنية التي تستعمل في تشغيل الطائرات الحربية وفي صناعة الهواتف الذكية.

كما أن العقوبات الحالية قد تجعل روسيا في عِداد البلدان التي تقيد الصادرات التكنولوجية إليها، وهي: كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا.

وكانت روسيا في يومها الثالث من غزوها أوكرانيا أمرت أمس السبت قواتها بالتقدم ”من كل الاتجاهات“، بينما فرضت كييف حظرًا شاملًا للتجول بعد المعارك التي انتقلت إلى العاصمة.