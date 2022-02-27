"الغارديان": الغرب دائما يخسر أمام بوتين وحان الوقت لإسقاطه

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن الدول الغربية دائما تخسر أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنها تقاتله بيد مقيدة خلف ظهرها وإن الوقت حان لاسقاطه.

وأشارت الصحيفة في تحليل كتبه الصحفي المعروف سيمون تسدال عن الأزمة الاوكرانية أمس السبت إلى أنه عندما أمر بوتين بقتل المنشق الروسي ألكسندر ليتفينينكو، وغزا جورجيا، وحرض على جرائم الحرب السورية وضم شبه جزيرة القرم وأرسل قتلة مرتزقة إلى ليبيا والساحل، وخرب الانتخابات الأمريكية، وشن حروبا إلكترونية وحول الانترنت الى سلاح ة، لم تكن ردود فعل الغرب سوى عقوبات قصيرة المدى أو غير فعالة.

وقالت الصحيفة: ”في المواجهات مع بوتين، تقاتل الدول الغربية بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها.. وهي تفعل ذلك باختيارها بدافع الخوف والجشع والكسل.. كان هذا هو الحال لأكثر من عقدين، وهذا هو الحال الآن في أوكرانيا.. وهذا هو سبب خسارتنا.“

نظام مارق

وأضافت: ”لقد عرف السياسيون والشركات الغربية منذ سنوات أي نوع من الرجال هو بوتين.. كانوا يعرفون ما يمكن أن يفعله نظامه المارق.. ومع ذلك، تظاهر كثيرون بخلاف ذلك، أو نظروا بعيدًا، أو قبلوا أمواله، كما فعلت الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وإيطاليا.. تظاهروا أنه طبيعي“.

ورأت الصحيفة ان هذا النمط تكرر قبل غزو أوكرانيا وأنه حتى عندما استنكروا ما وصفوه بأنه أكبر تهديد أمني لأوروبا منذ عام 1945، فشل القادة الغربيون في التصرف بشكل عاجل بشأن تحذيراتهم الخاصة.. قاموا بإبراز عضلاتهم لكن الآن قد فات الاوان“.

ورأت الصحيفة أنه منذ تفجر الأزمة الأوكرانية، كان الغرب في موقف دفاعي معتبرة أنه حان الوقت للتبديل إلى ”الهجوم“، كما يقول لاعبو كرة القدم الأمريكية.

جنون العظمة

وقالت: ”على سبيل المثال، إذا كان بوتين قد أصيب بالفعل بجنون العظمة وأصبح غير عقلاني، وهي المصطلحات المستخدمة الأسبوع الماضي من قبل المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين؛ إذن، منطقيًا، هناك مسار عمل واحد فقط“.

وتابعت: ”بعد أن فشلوا في منع الغزو، يجب على الحلفاء السعي لتغيير النظام في موسكو.. يجب الإطاحة ببوتين من عرشه لأنه فقط قطع الرأس يمكن أن ينقذ أوكرانيا والنظام العالمي وروسيا نفسها… يجب على الغرب أن يساعد علنًا كل أولئك الروس الذين يريدون قيادة جديدة في بلادهم.. عليهم تغذية جنون الارتياب لدى بوتين والعمل على إضعاف قاعدته وجعله يخشى أصدقاءه“.

وسخرت الصحيفة من تصريحات بعض الدول الغربية بأنها لن تقاتل في أوكرانيا بقولها: ”أي عبقري في واشنطن وغيرها قرر طمأنة بوتين أن قوات الناتو لن تقاتل من أجل أوكرانيا إذا هاجمها… لا بد أنه بدا وكأنه ضوء أخضر.. القليل من الغموض حول رد الحلفاء لن يضر“.

ولفتت إلى أن بولندا وليتوانيا، اللتين تدركان بشدة عدم قدرة بوتين على احترام حدود الآخرين ة، اقترحتا الأسبوع الماضي أن تسرع أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

حظر شامل

وقالت: ”لا يزال ينبغي بحث هذا العرض.. وفي غضون ذلك، عليكم استدعاء سفراء أوروبا وأمريكا من موسكو، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وإعلان فرض حظر تجاري ومصرفي شامل بما في ذلك صادرات النفط والغاز الحيوية لروسيا.. لماذا لم يتم ذلك؟“.

وأضافت الصحيفة: ”لكن من غير المحتمل أن يحدث ذلك بسبب كل تلك الأموال الروسية القذرة ولأن أسعار الطاقة في أوروبا سترتفع بشكل جنوني ولأن المستثمرين والمصدرين سيثيرون رائحة كريهة ولأن السياسيين الغربيين ما زالوا يتظاهرون بأن بوتين عقلاني“.

ورأت الصحيفة أن العقوبات الغربية يجب أن تركز على بوتين نفسه ومساعديه ونخبة من السياسيين ومسؤولي الدعاية الذين يدعمونه.

إسقاط بوتين

وقالت: ”استدعوه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية… أصدروا مذكرات توقيف وطنية باستخدام الولاية القضائية العالمية…. أخبروا زميله الدكتاتور (الرئيس الصيني) شي جين بينغ في الصين بضرورة الابتعاد أو المخاطرة بأضرار“.

وختمت بالقول: ”اجعلوه منبوذًا وخارجًا عن القانون الدولي… ساعدوا الجيش الأوكراني على محاربته من خلال توفير الأسلحة والمساعدات دون توقف ثم ساعدوا الديمقراطيين الروس في إسقاطه بتعثر هجومه العسكري ومع بدء أكياس الجثث في العودة إلى الوطن.. لا يوجد سبب على الأرض للسماح لهذا الجبان الصغير الملتوي بالاستمرار في إحداث الفوضى والبؤس في العالم. سيكون سقوطه نعمة للعالم“.