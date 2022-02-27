أوكرانيا تؤكد أن القوات الروسية دخلت خاركيف‎‎.. و"قتال شوارع" في المدينة

أعلنت السلطات في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الأحد، أن الجيش الروسي اقتحم المدينة، في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الروسي أنه يحاصر ”بالكامل“ مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوب أوكرانيا.

وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فيسبوك ”اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف“، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وأكد سينيغويوف أن ”القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو“، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

وأشارت وكالة ”فرانس برس“، إلى أن ”قتال شوارع“ يدور الآخر في مدينة خاركيف.

من جانبه، قال أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، على تليغرام، إن مركبات للقوات الروسية شوهدت في شوارع مدينة خاركيف.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا، بضع مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الروسي، الأحد، أنه يحاصر ”بالكامل“ مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيستين في جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قوله إنه ”خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلحة الروسية حصارها لمدينتي خيرسون وبيرديانسك“.

وفي العاصمة كييف، أفادت وكالة ”رويترز“ بسماع دوي انفجار غرب وسط المدينة، يوم الأحد، بعد دقائق من إطلاق صفارات الإنذار.

وسمِع دوي انفجارين آخرين بعد نحو 20 دقيقة في نحو الساعة الـ8.40 صباحا، الـ06:40 بتوقيت غرينتش.

وفي متابعة للتطورات الميدانية، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخ كروز أطلقته قاذفة استراتيجية روسية من طراز ”تو-22“ من أراضي روسيا البيضاء.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، أن أوكرانيا ستنشئ فيلقا ”دوليا“ أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وقال زيلينسكي في بيان ”سيكون هذا هو الدليل الرئيس على دعمكم لبلدنا“.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن ”القتال مستمر ضد الروس“.

وكتب الوزير ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه على تويتر ”أذهلنا العالم بقتالنا وسنستمر.. 72 ساعة من المقاومة لم نتوقف قط، بل واصلنا القتال ضد المحتل الروسي“، بحسب تعبيره.

من جانب آخر، قالت الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا، يوم الأحد، إن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا ”مستمر بشكل طبيعي“، وإنه ”لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات“.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا في وقت سابق إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركيف في المنطقة الشمالية الشرقية، لكن لم يتضح ما إذا كان القطاع المتضرر جزءا من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لأوروبا أم من شبكة التوزيع المحلية.