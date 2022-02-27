أثينا تتهم موسكو بقتل يونانيين في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالبت اليونان السبت روسيا بوقف هجماتها الجوية على أوكرانيا، متهمة إياها بـ“قتل“ ما لا يقل عن عشرة أوكرانيين من أصل يوناني.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان ”ندعو روسيا الاتحادية إلى الوقف الفوري لغاراتها الجوية وكل ما تقوم به ضد مدنيين“.

وقُتل 10 أوكرانيين على الأقل من الإتنية اليونانية السبت، في اعتداءات ألقت أثينا باللوم فيها على روسيا ووصفتها بأنها ”أعمال إجرامية غير مقبولة“.

وأضافت الوزارة أن ستة من القتلى قضوا في قرية سارتانا أو بالقرب منها، حيث أصيب أيضا ستة يونانيين آخرين أحدهم طفل.

وتابعت أن القرويين في سارتانا قُتلوا في هجوم ”من الجوّ“.

وأكدت أن أربعة آخرين لقوا حتفهم في قرية بوهاس التي تقع أيضا في جنوب شرق أوكرانيا.

وكانت الخارجية اليونانية ذكرت في وقت سابق أنها استدعت السفير الروسي لحضور اجتماع مقرر الأحد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تويتر إن مقتل أشخاص من أصول يونانية هو ”سبب حزن وغضب“ من ”العدوان الروسي غير المقبول على مدنيين“.

من جهتها، أعربت السفارة الروسية في أثينا السبت في بيان عن ”حزنها العميق“، لكنّها أكّدت أن روسيا كانت تستهدف ”حصرًا“ أهدافًا عسكرية في أوكرانيا.

وقالت ”نحذّر من احتمال أن يستخدم نظام كييف المجموعات اليونانية الأصل والمجموعات الأخرى التي تعيش في أوكرانيا لإثارة ردود فعل معادية لروسيا في الخارج“.