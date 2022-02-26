روسيا تتهم أمريكا باستخدام مسيرات لمساعدة أوكرانيا.. والبنتاغون ينفي

نفت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد، اتهامات روسية باستخدام واشنطن طائرات بدون طيار فوق البحر الأسود لمساعدة القوات الأوكرانية في قصف السفن الروسية.

ونقلت شبكة سي ان ان الأمريكية، على لسان الناطق باسم البنتاغون جون كيربي قوله إن ”المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة متورطة بأي شكل من الأشكال في العمليات البحرية الأوكرانية هي مزاعم كاذبة“.

وأضاف كيربي ”لم نقدم معلومات أو أي دعم آخر، هذا مجرد كذبة من وزارة الدفاع الروسية“.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال في بيان السبت ”في مساء الخميس (25 فبراير/ شباط)، أثناء إجلاء 82 جنديا أوكرانيًا ألقوا طواعية أسلحتهم في جزيرة زميني (المعروفة بجزيرة الأفعى) حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود بينما كانت طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في السماء“.

وأضاف: ”من المحتمل جدا أن تكون الطائرات الأمريكية هي التي وجهت القوارب الأوكرانية إلى السفن الروسية“.

و أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود، حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن حرس الحدود وعددهم 13 جنديا المنتشرين في الجزيرة الواقعة جنوبي مدينة أوديسا الساحلية قتلوا بنيران سفينة حربية روسية، بحسب ”رويترز“.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال في وقت سابق، يوم الجمعة، إن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث في إفادة صحفية، إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب عن أسفه، الجمعة؛ لأن بلاده ”تُركت وحدها“ في مواجهة الغزو الروسي، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: ”لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا.. مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا“.

وأضاف: ”سأبقى في العاصمة. عائلتي أيضا في أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1. وعائلتي هي الهدف رقم 2“.

وتابع: ”من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون“، وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

كما أعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا، الخميس، في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال إنّ ”137 بطلا من مواطنينا“ قُتِلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وأضاف: ”في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية. لكنهم لم يستسلموا“.