كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت ”مقذوفا غير محدد“ بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن ”كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق“، من دون أن توفر مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال خفر السواحل الياباني اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في يناير/ كانون الثاني.

أجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.

لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتا خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين.

وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.

وتأتي التجربة الجديدة قبل أقل من أسبوعين على انتخابات رئاسية محورية في كوريا الجنوبية في التاسع من مارس آذار وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تمضي قدما في تطوير الصواريخ بينما يركز المجتمع الدولي اهتمامه على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/ كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/ كانون الثاني.