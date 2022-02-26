جونسون: اتخذنا إجراء حاسما لإقصاء روسيا من النظام المالي العالمي

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا ”إجراء حاسما“ يوم السبت لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوكها من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وأضاف جونسون على تويتر ”اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت“.

اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات يوم السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا.

وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.

ونقلت فرانس برس على لسان مسؤول أمريكي، قوله إن العقوبات على المصرف المركزي الروسي تعني أن موسكو ”لن تستطيع دعم الروبل“.

وأكد المسؤول أن الغرب ”سيلاحق“ الأوليغارشيين الروس وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن بوتين وحده من يقرر حجم الأكلاف الإضافية التي ستتحملها روسيا.

تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل ”كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر“. وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق ما أوردته فرانس برس.

ونقلت وكالة رويترز على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قولها يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت أن العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وأكدت أن الحلفاء عازمون على مواصلة ”فرض تكلفة باهظة على روسيا ستزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي واقتصاداتنا“.

وقالت أمريكا والحلفاء إنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا على هجومها على أوكرانيا.