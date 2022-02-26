تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين

تعطل السبت الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر.يو) في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترت‭‭‭‭ ‬‬‬‬ خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية، مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها الثالث.

تأتي هذه الأعطال في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الأوكراني ”شن هجوم إلكتروني“ على روسيا ردا على هجمات مماثلة.

وكانت عدة مواقع حكومية أوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية قد تعطلت الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا.

وتنفي موسكو ضلوعها في الهجمات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكراني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوامر صدرت، السبت، لجميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها من جميع الاتجاهات، بعد توقف يوم الجمعة، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقالت الوزارة في تكرار لتعليقات مماثلة من الكرملين إن التوقف، يوم الجمعة، جاء توقعا لإجراء محادثات بين موسكو وكييف، لكن الهجوم استؤنف بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو على فيسبوك، اليوم السبت، أن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها في اليوم الثالث من غزو بلاده.

ودعا الرئيس زيلينسكي الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب.

كما دعا زيلينسكي، في تسجيل الفيديو نفسه، ألمانيا والمجر إلى ”التحلي بالشجاعة“ ودعم استبعاد روسيا من نظام ”سويفت“ المصرفي؛ لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.

وقال زيلينسكي: ”صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو“، موضحا أن ”القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في كل أنحاء العاصمة“.

وتابع: ”أراد المحتلون شل وسط بلدنا ووضع دُماهم هناك، كما هي الحال في دونيتسك. أخرجنا خطتهم عن مسارها“، مؤكدا أن الجيش الروسي ”لم يحرز أي تقدّم“.

وأضاف أن ”العدو استخدم كل شيء ضدنا: صواريخ ومقاتلات وطائرات مسيّرة ومدفعيات ومدرعات، بالإضافة إلى مخربين ومظليين“، مشيرا إلى أن موسكو قصفت مناطق سكنية وتحاول تدمير منشآت كهربائية.

ودعا الرئيس الأوكراني الغربيين إلى أن يكونوا أكثر حزما تجاه روسيا، معتبرا أن أوكرانيا لديها ”الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي“.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، دعا زيلينسكي إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وقال: ”نحن نعلم أن كثرا في روسيا مصدومون من دناءة الحكومة ووحشيتها“.